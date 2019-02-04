Шоу «Жизнь других»: Жанна Бадоева разнюхает, чем живут путаны Амстердама

«Орел и решка», «Туристы», «НИИ РЕН ТВ», «Непутевые заметки», «Рюкзак», «Поедем, поедим!» — в России у каждого канала должно быть собственное тревел-шоу! А то и не одно.

Так, Первый канал решил разбавить канонические телепутешествия Дмитрия Крылова («Непутевые заметки» выходят в эфир с 1996 года) и ироничные фильмы Владимира Познера с Иваном Ургантом молодежным, бодрым, задорным, озорным проектом «Жизнь других».

Чем оно будет отличаться от сонма других?

Во-первых, вести шоу станет Жанна Бадоева, прославившаяся в проекте «Орел и решка». Из армии канала «Пятница!» это уже второй важный дезертир. До этого из «Ревизорро» бежала Лена Летучая.

Во-вторых, проект заявлен не как экскурсионный или сугубо «впечатленческий», а как познавательный. Инструкция по применению. И, несмотря на то, что Бадоеву поздравляют с беременностью — мол, станет мамой в третий раз — несколько выпусков шоу «Жизнь других» уже отсняты.

Ведущая старалась разузнать информацию исключительно прикладного характера: сколько стоит детский сад в Сингапуре и почему там не выводят малышей на прогулку, чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей в Амстердаме, сколько зарабатывают гондольеры и где хоронят в Венеции.

Съемки проекта «Жизнь других» в Сингапуре. Фото Максим ЛИ

- Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри, - объяснила Жанна Бадоева. – Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы - найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам.

Жанна старалась разузнать информацию исключительно прикладного характера. Фото Максим ЛИ

«Жизнь других», Первый, с 16 февраля по субботам, 10.15