Доставка пиццы в Москве: где еще два сантиметра?

Горячую пиццу обычно режут на куски и съедают. Никто не додумывается взвесить ее, достать сантиметровую ленту и измерить диаметр пиццы. А зря.

Где мои два сантиметра?

Мой знакомый Антон заподозрил неладное, когда ему доставили домой итальянскую еду из Domino’s Pizza. Для своей семьи, на ночь глядя, он заказал самую большую пиццу – диаметр 33 см. Вообще в пиццерии есть три размера - 20, 28 и 33 см.

- Вот, заказ оформлен, через 20 минут курьер уже на пороге и что я вижу? Пицца-то ни разу не большая. Я точно помню, как заказывал раньше среднюю (28 см), и она была такого же размера. Прикладываю линейку и правда, меньше - 31 см. Где еще мои два см? – возмутился москвич Антон.

Стоит понимать, что пицца диаметром 28 см стоит 699 рублей, а 33 см – 819 рублей. Это 120 рублей разницы за 5 см. Выходит, что каждый сантиметр - это 24 рубля. У обманутого Антона был только один вопрос: «Если привозят пиццу на два сантиметра меньше, то и стоить она должна на 48 рублей дешевле?» Но задать этот вопрос уже было некому. Да, и явно, что курьер пиццу не готовил. Недостаточно раскатали тесто еще на кухне общепита? В пиццерии раскрыли коммерческую тайну – ультратонкое тесто приезжает к ним уже раскатанное. То есть виноват поставщик. А покупателю-то что делать? История Антона завершилась неутешительно. Служба поддержки в соцсетях до сих пор ищет ответ, по телефону менеджер лишь пообещал решить вопрос.

История Антона завершилась неутешительно. Фото: предоставлено героем публикации

- У меня такое впечатление, что они просто решили не разбираться, чего я им звоню и привезли компенсацию - маленькую пиццу, которую они обычно привозят, если заказ доставляют дольше 30 минут. А мой вопрос так никто и не решил, - рассказал Антон. - На самом деле, это я еще недостаточно категоричен. Целая пицца была 29-30 см, просто края были неровные, с разных сторон она была разного диаметра.

Но обманули в Domino’s Pizza не только Антона, в соцсетях стали писать о подобных ситуациях.

- Ситуация один в один, специально звонили и жаловались, не хватает два см пиццы. Попросил, чтобы привезли в подарок еще одну среднюю мясную, чтобы загладить вину. Привезли, - написал Константин Ветров.

Пользователи соцсетей стали писать о подобных ситуациях. Фото: Константин Ветров

Звонить и жаловаться не стали

В офис заказали пиццу и мы с коллегами. Есть ее никому нельзя было, пока я не достала линейку. Заказывали мы мясную пиццу в «Папа Джонс», брали диаметром 35 см. И наше удивление – не хватает два сантиметра. Звонить и жаловаться мы тогда не стали, уж очень хотелось есть. После обеда все же решила разобраться.

- Нам доставили пиццу на два сантиметра меньше, мы хотели 35 см, а в итоге 32-33, – обратилась я в службу поддержки компании.

Мы заказывали пиццу диаметром 35 см, не хватает два сантиметра!Фото: Алиса ТИТКО

Но никакого ответа не было. Обидно. Неужели теперь ходить в ресторан с рулеткой и сразу же предъявлять претензии повару? Ради эксперимента именно так и делаю.

Популярными в Москве являются рестораны сети «IL patio». Отправляюсь в пиццерию в Камергерском переулке. Заказываю «Маргариту Гурмэ» 30 см за 395 рублей. Измеряю. Ровно 30 см.

- Приличный ресторан. Центр города. Тут-то, наверное, бардака не будет, - предположил друг Михаил.

Еще одно известное место «Pizza Hut» на Цветном бульваре. Заказываю пиццу «Любители Пепперони» 19 см за 269 рублей.

Пицца «Любители Пепперони» - точно 19 смФото: Михаил ФРОЛОВ

- А если будет меньше? – спрашиваю.

- Такого просто не может быть. У нас сковородки такого диаметра, - говорит продавец на кассе.

И точно. Ровно 19 см. Придраться невозможно. На фудкорте в Центральном детском магазине на Лубянке пицца тоже на выбор: 22 см или 30 см. Так как есть уже было невозможно, то берем, конечно, маленькую «Грибную с цыпленком».

Пицца получилась неровная – с севера на юг 24 см, а с запада на восток 22 смФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы сами раскатываем и выпекаем в печи. Прямо при вас, - говорит продавец.

Пицца получилась неровная – с севера на юг 24 см, а с запада на восток 22 см. Мол, как тесто раскатали, такую пиццу и ешьте. Как покупатель считаю, что главное - не обманули с размером.

Проверяем еще один ресторан – «Miramar» на Никольской. Здесь пиццу готовят в одном размере – 30 см. Измеряем пиццу «Прошутто-фунги» за 410 рублей – даже 32 см.

- Многие пиццерии фактически продают сантиметры. Но у вас указаны и граммы. Как вы все же продаете пиццу? – спрашиваю.

- У нас есть специальные доски, на которых повара раскатывают тесто диаметром 30 см. Но важнее не сантиметры, а все же вес в граммах. Мы продаем пиццу в граммах, - ответили в ресторане.

Измеряем пиццу «Прошутто-фунги» за 410 рублей – даже на 2 см большеФото: Михаил ФРОЛОВ

Пиццу продают без указания диаметра, как правило, в неспециализированных местах (в кафе с разнообразным меню). Выходит им даже, и претензии не предъявишь? Оказывается, можно. В Роспотребнадзоре говорят, что продавать еду в сантиметрах в ресторанах и кафе вообще не имеют права. Ведь, диаметр может быть одним, а какой же будет толщина – 0,5 см или 5 см?

- Размер порции должен быть указан в граммах. Если информация о весе не доведена до покупателя, скрыта, то это грубейшее нарушение, о котором нужно сообщать нам, - говорит Владимир Кравченко, начальник отдела надзора в сфере защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Москве.

Пиццу должны продавать только в граммах, указание диаметра может служить сопутствующей информацией. В ресторанах и кафе должны быть контрольные весы, покупатель имеет право взвесить еду и сравнить с указанными цифрами (вес в граммах) в меню. А как же быть с пиццей, которую доставляют курьеры? Здесь сложнее. Весов нет, линейки тоже. Но об обмане сообщить в Роспотребнадзор все же можно.

Куда обращаться, если вас обманули:

- сначала к продавцу, особенно, если речь идет о компенсации денежных средств (сотрудники Роспотребнадзора не будут заниматься возвратом вам денег, как правило, это решается в судебном порядке);

- если не удалось решить проблему с продавцом, то написать заявление на сайте (важно: аккредитоваться на сайте, указать свои фио), описать проблему и приложить фото, чеки (по возможности). Если продавец и, правда, нарушил, то ему выпишут штрафы и предупреждение.