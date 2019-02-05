Юлия Барановская прокомментировала возможное воссоединение с Андреем Аршавиным

Андрей Аршавин снова общается с детьми от первого брака, которых ему родила Юлия Барановская. 13-летний Артем, 10-летняя Яна и 6-летний Арсений обедают с отцом в кафе и вместе ходят на квест. Спортсмен побывал и на тренировке своего младшего сына, который, как и папа увлечен этим видом спорта. Учитывая, что еще совсем недавно бывшая жена Аршавина Юлия Барановская говорила, что он совсем не интересуется детьми, это можно назвать настоящим прорывом. Андрей наконец-то почувствовал ответственность за детей и решил наверстать упущенное.

- Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? – писала Юля в Инстаграме в конце прошлого года. - На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец - это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается.

Теперь, когда Аршавин развелся со своей второй женой Алисой, ради которой он оставил Юлию и детей, он явно тянется к прежней семье. Поклонники гадают: как к внезапно вспыхнувшим отцовским чувствам относится Барановская? И не означает ли это, что Андрей может надеятьс Яна воссоединение с первой женой и детьми? Ведь, как известно, старая любовь не ржавеет, тем более, когда у них с Юлей подрастают такие чудесные дети…

andrey.arshavin10 4 Sherlocks in town!!!!! #клаустрафобияквест

На волне слухов о возможном воссоединении 33-летняя телеведущая решила расставить все точки над «i» и высказалась по поводу того, есть ли шансы у Аршавина на прощение.

- Две встречи Андрея с детьми вызвали огромный ажиотаж и почему-то повлекли за собой волну публикаций в СМИ о нашем возможном совместном будущем. Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может, - сообщила Барановская порталу Peopletalk. - И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет.

После разрыва с Аршавиным Юлия сумела наладить свою жизнь, хотя ей это далось нелегко. Она добилась успеха на телевидении – уже несколько лет Барановская ведет программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Юлия регулярно появляется на светских мероприятиях и время от времени дает понять в соцсетях, что давно не одна – в ее жизни есть любимый мужчина. Правда, имени своего избранника телеведущая не называет и никогда не показывает его широкой публике.

Все дети Аршавина растут талантливыми: дочь Яна увлекается уличными направлениями танцев и учится в известной студии Аллы Духовой Todes. Младший сын Арсений, как и папа, "болеет" футболом и занимается в спортивной секции. Старший сын Аршавина Артем увлекается музыкой и театром. Мальчик выступал в составе группы «Непоседы» и вел концерты на Первом канале. С 2016 года Артем выходит на сцену Большого театра, исполняя роль юнги в опере «Билли Бадд» английского композитора Бенджамина Бриттена.

baranovskaya_tv Ночь в поезде прошла отлично уже на месте , работаем

В августе прошлого года 37-летний Аршавин развелся со второй женой Алисой Казьминой. Андрей и Алиса были вместе шесть лет, спортсмен и его питерская пассия поженились в 2016 году, когда Алиса была беременна их дочкой Есенией. Как признается вторая жена спортсмена, их брак дал трещину из-за многочисленных походов Андрея налево, которые она устала терпеть. Последней каплей стал роман футболиста с 21-летней сотрудницей известной авиакомпании Кариной.

Неизвестно, поддерживает ли спортсмен до сих пор отношения с молодой стюардессой. Недавно футболист в эфире телеканала «Матч ТВ» признался, что сейчас он одинок. На вопрос о том, с кем он встречал Новый года, Аршавин ответил, что в новогоднюю ночь был дома один. Несколько месяцев назад спортсмен переехал в родной Санкт-Петербург, где получил работу в футбольном клубе «Зенит». Ранее Андрей с семьей жил в Казахстане, где играл за местный футбольный клуб «Кайрат».