2019-02-05T05:04:59+03:00
Звезды

Автор песни «Белые розы» Сергей Кузнецов: Живу на пенсию в 8 тысяч рублей

Абсолютному хиту 90-х исполнилось уже 30 лет, а ее автор, проигравший суды за права на свои главные композиции, снова работает на знаменитого детдомовца Юру Шатунова
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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В начале 90-х Юру Шатунова обожали поклонницы, сейчас 45-летний певец живет в Германии, но продолжает записывать альбомы.В начале 90-х Юру Шатунова обожали поклонницы, сейчас 45-летний певец живет в Германии, но продолжает записывать альбомы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Песня «Белые розы», зазвучавшая на всю страну в 1989 году, сделала никому до этого не известную детдомовскую группу «Ласковый май» и ее солиста Юру Шатунова невероятно популярными. И до сих пор именно с этой композицией ассоциируется феноменальный успех коллектива. Но автор хита, композитор Сергей Кузнецов, сегодня живет в нищете. Кстати, группа по-прежнему существует и дает концерты, несмотря на то, что Шатунов покинул ее 28 лет назад. А все права, связанные с творчеством коллектива, принадлежат продюсеру Андрею Разину. В том числе и на «Белые розы».

- Сергей Кузнецов продал все эти права мне, - рассказал продюсер «КП». - И когда попытался вернуть их, то поиграл мне все суды, вплоть до международных. Я являюсь окончательным и единственным владельцем всех песен, товарного знака, всей документальной, фото- и кинохроники. Товарный знак «Ласковый май» тоже принадлежит мне. Кузнецов ушел от нас в 90-м году и создал свою группу «Мама», но она не стала популярной. Кузнецов у меня работал ровно месяц. И после очередной пьянки ко мне подошел Юра Шатунов и сказал: «Я не буду с ним работать, он пьяный выходит на сцену». После этого я его уволил.

- Но если бы не хиты, написанные Кузнецовым, ничего бы и не было?

- Было бы. Помимо его хитов, написано еще 30 песен. А песня «Детство», которую написал сам Юра? Из 220 песен, которые исполняет «Ласковый май», Кузнецов написал только 27.

Мы дозвонились композитору в Оренбург, чтобы узнать, что с ним происходит сегодня.

- Живем потихонечку, работаем, - вздыхает Сергей Кузнецов.

- Почему о вас не слышно уже много лет?

- Как не слышно? Я работаю, записываю песни, размещаю их на своем сайте, в YouTube. У меня есть проект «Ангел и кот». Раньше была группа мальчиков, теперь здоровые дяди.

- С Шатуновым контактируете?

- Мы с Юркой работаем по-прежнему. Он делал перерыв, не записывался, не выступал какое-то время. А сейчас третий альбом готовит. Мы года два уже как вернулись к сотрудничеству. Он не торопится особо с выпуском, потому что серьезно к этому подходит. Связываемся 2 - 3 раза в неделю через скайп, он из Германии, я из Оренбурга. Совместное творчество у нас продолжается. В мае он дает в моем городе концерт, вот и встретимся. Мы не виделись лет восемь.

Композитору Сергею Кузнецову едва хватает денег на лекарства. Фото: kuziaart.ru

Композитору Сергею Кузнецову едва хватает денег на лекарства. Фото: kuziaart.ru

- Выходит, все, что сделали вы, досталось Андрею Разину?

- Так получилось. Пока судебные процессы приостановлены, все повисло в воздухе. Я лечением занимаюсь и музыкой.

- Как ваше здоровье?

- Лечусь. Я - инвалид II группы.

- На что вы живете? Авторские получаете? (В реестре Российского авторского общества (РАО) автором текста и композитором хита «Белые розы» по-прежнему указан Сергей Кузнецов, а также он значится автором сотен других песен. - Ред.).

- Я живу на свою пенсию по инвалидности, это 8 тысяч рублей. Авторские отчисления мизерные - около 2 тысяч рублей. Жена помогает, мы с ней вместе работаем, она - певица. Талант в переводе с латыни - мелкая денежная единица, так что живу бедно, на лекарства не хватает, но что поделать...

- У вас по-прежнему есть оригинал написанной 30 лет назад песни «Белые розы»?

- Есть, но ее правообладателем я не являюсь, не получаю отчислений и готов с этим смириться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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