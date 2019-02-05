«Мы с малышом уже гуляем»: Мария Порошина отлично выглядит после пятых родов

В начале января Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Имя своего новорожденного сына актриса пока не разглашает, но с удовольствиями делится свежими новостями из его маленькой жизни. На днях звезда сериала «Челночницы» вышла с сынишкой на первую прогулку. Снимком этого события актриса поделилась в Инстаграме.

- Наконец потеплело, и мы с малышом начали гулять, - рассказала Мария, сфотографировавшись на фоне заснеженного парка.

Подписчики Инстаграма отметили, как хорошо выглядит 45-летняя артистка после пятых родов. «Дай бог счастья вашему малышу, вы отлично выглядите», «Приятно смотреть на вас, умница, и столько деток поднимаете!», «Мария после родов стала еще красивее», «Прекрасный подарок судьбы, поздравляю с пятой по счету молодостью», - пишут поклонники в комментариях.

poroshinamariyamikhaylovna Наконец потеплело и мы с малышом начали гулять .

Пока что актриса наслаждается беззаботными прогулками с малышом, но в переди у нее очень плотный график. Совсем скоро Порошина планирует завершить декретный отпуск и снова выйти на работу. Актриса одна содержит пятерых детей, и ей нужно зарабатывать. Мария наняла двух нянь, которые будут постоянно присматривать за ее младшими детьми.

Свой первый антирепризный спектакль артистка сыграет 23 февраля, запланированы ее выступления и на март. Артистка выходила на сцену и снималась в очередном сезоне сериала «Челночницы» вплоть до седьмого месяца беременности, и лишь в ноябре смогла расслабиться и уехать в отпуск на свой любимый Кипр. Теперь ей снова нужно включаться в рабочий ритм.

Кто отец пятого ребенка Марии, неизвестно: молва приписывает отцовство ее бывшему мужу Илье Древнову, хотя супруги развелись еще в августе прошлого года. Сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она беременна, – иностранец, живет за границей. Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас нет мужчины. А жениха-иностранца она придумала, чтобы оградить себя от излишнего внимания. С Древновым Порошина прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. По словам окружения звезды, Илья в воспитании и материальном обеспечении детей не участвует, все заботы лежат на Марии. Старшую дочь Полину Порошина родила в 23 года в браке с актером Гошей Куценко.