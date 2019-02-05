«Как Софи Марсо»: Матильда Шнурова смирилась с разводом и полностью поменяла имидж

Пока Шнур путешествует с новой супругой по океанам и новым городам, всячески демонстрируя любовь к Ольги Абрамовой, прежняя жена – Матильда Шнурова в своем инстаграме старалась публиковать видео, связанные только с ее ресторанным бизнесом. Однако, ближе к Новому году в сторис владелицы балетной студии и ресторана появились видео, где она катается на катке, а после и ужинает в большой компании друзей. Потом Матильда вернулась к активным занятиям спортом, а сегодня, 5 февраля поделилась с подписчиками и новым имиджем. Надо отметить, что стилисты серьезно поработали над внешним видом Матильды.

Красавице полностью изменили цвет волос, «уведя» его в теплые, матовые тона, плюс, сделали оформили челку и каре. Получилась, вылитая Софи Марсо. Именно с этой элегантной французской актрисой сравнили владелицу «Кококо» и подсчисчики ее инстаграма. Чуть изменилась и форма губ экс-супруги музыканта, они стали более пухлыми и очерченными.

matilda.shnurova Перемены приходят не сразу, но нужно с чего-то начинать

«Перемены приходят не сразу, но нужно с чего-то начинать», - подписала снимок, где предстала с обновленным имиджем сама Матильда. Судя по этому высказыванию, бывшая супруга Шнурова полностью смирилась с разводом и готова двигаться дальше, в новую жизнь.

Напомним, в конце мая прошлого года Сергей Шнуров в своем инстаграме заявил, что разводится с супругой Матильдой, с которой прожил в браке больше десяти лет.

А уже в конце лета тайно женился на светской львице и поэтессе Ольге Абрамовой. По слухам, с горячей блондинкой лидер группы «Ленинград» начал встречаться еще будучи в браке с Матильдой и, собственно, именно Абрамова стала одной из причин развода.

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Матильда Шнурова: «Жизнь с Сергеем - испытание смирением и терпением»

- Мы официально завершили процесс развода с Сергеем Шнуровым, - подтвердила Матильда. - Пока мы были вместе, каждыи занимался собственным бизнесом, и раздел имущества прошел легко. Я занималась рестораном «Кококо». Сергеи был инвестором. Проект окупился. Сергеи остался с «Ленинградом», я - с «Кококо». (подробности)