На фоне пожара в доме на Никитском бульваре, унесшего жизни восьми человек, Магнитогорска и статистики МЧС в целом (в прошлом году в России произошло более 110 тысяч пожаров, на которых погибло более 300 детей) в Госдуме предлагают оснастить все дома и квартиры детекторами газа и дыма.

- Почему-то нам говорят, что это дорого - после взрыва в Магнитогорске в СМИ была информация, что датчик утечки газа стоит несколько тысяч рублей, и эти деньги непосильной ношей лягут на семейные бюджеты граждан. Да откройте же интернет! Самый простой датчик утечки газа и дыма стоит около 100 рублей. Еще сколько-то будет стоить установка, и ее на себя должны взять управляющие компании в рабочем порядке, - заявил во вторник "Комсомолке" депутат от фракции ЛДПР Андрей Луговой. - Если проводить закупки централизованно, то датчики вообще будут стоить несколько десятков рублей. Установку датчиков можно объединить с проверкой пожарной безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689899" frameborder="0"></iframe> Пожар вспыхнул в элитном доме в Москве.

В ближайшее время парламентарий проработает законопроект вместе с экспертами и внесет в Госдуму.

- В многоквартирных домах ответственность за установку будет нести управляющая компания, в частных - сам домовладелец. Малоимущим - установить за счет бюджета. Проверка - на участковых. Уверен, что если не откладывать дело в долгий ящик и оборудовать детекторами газа и дыма все дома и квартиры в России, количество жертв пожаров снизится на порядок, - полагает депутат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

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