Хозяйка квартиры в "звездном доме": "я только на стены семь миллионов потратила, а про коллекцию шуб вообще молчу!"

Дом 12 на Никитском бульваре неспроста называют "звездным". В списке жильцов Любовь Казарновская, Ингеборга Дапкунайте. Дом облюбовали за удобное расположение в самом центре столицы. Отсюда до Красной площади буквально рукой подать. Но сейчас на здание без слез не взглянешь.

В ночь на понедельник, 4 февраля, тут вспыхнул пожар. Горело так, что за считанные секунды пламя охватило два этажа. Из-за старых деревянных перекрытий (дом 1913 года постройки) пожару прислонили повышенный уровень сложности. Тушили почти четыре часа.

Дом 12 на Никитском бульваре неспроста называют "звездным"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По последним данным, погибли семь человек. Четыре квартиры на пятом и шестом этажах полностью выгорели. Остальные - затоплены. На месте ЧП до сих пор работают спасатели, коммунальщики и следователи. А вот жильцы в свои квартиры возвращаться не спешат. Многие доверили вывоз имущества сотрудникам управляющей компании. Благо с грузовиками трудностей не возникло. Их бесплатно предоставил один из жильцов дома, чья квартира почти полностью выгорела, чиновник из ГБУ "Автомобильные дороги Александр Орешников. Количество автобусов и другой техники в логотипами ведомства на Никитском бульваре было не сосчитать.

Но самые отважные все-таки решились сами спасать свое добро. Узнав о ЧП из новостей, 45-летняя руководительница одной их маркетинговых компаний примчалась домой из Твери, где была в командировке. Когда открыла дверь, ахнула.

По факту пожара возбуждено уголовное делоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Воды по колено, плавало все. Открыла шкаф, где у меня коллекция шуб и даже внутри все мокрое. А еще это ужасный запах гари. Все придется выбрасывать. Мебель, ремонт все испорчено. А ведь я год назад на одни только стены потратила семь миллионов, думала деньги вкладываю на века, а тут такое, - рассказала жительница дома Элеонора Власова.

Ее квартира расположена на третьем этаже. С соседями женщина не общалась.

- У нас все люди занятые . Домохозяек, которые часами готовы болтать ни о чем тут нет, - пояснила она.

Горело так, что за считанные секунды пламя охватило два этажаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В соседней квартире такая же картина: потоп. Ее арендовала молодая семья. Сейчас пара отдыхает во Вьетнаме. На разведку отправили родственников.

- Квартиру они арендовали, но внутри все куплено на свои деньги. Техника вся испорчена: телевизор, холодильник, стиральная машина, - рассказала Диана Колосова. Они сказали, что будут в суд подавать. Завтра помогу им с поисками адвоката.

В списке тех, кому чудом удалось спастись, семья американцев. Сейчас они поселились в гостинице и пытаются оправиться от шока.

- Мой друг Томми с женой и 2 детьми тут 5 лет жил. Он американец, в России свой бизнес. Они все были дома, чудом успели выбежать. Сейчас они в гостинице. Попросили меня приехать, посмотреть, что с квартирой,- рассказал Георгий Маслов.

На месте ЧП до сих пор работают спасатели, коммунальщики и следователиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подсчитывают убытки и владельцы многочисленных кафе и магазинов, которые расположены на цокольном этаже. Ценник тут выше среднего, а ассортимент такой, что любой гурман оценит. Тут и хамон, и крабы, и черная икра. Ирина вот уже три года работает в одном из таких магазинов. Вот что она рассказала "Комсомолке".

- Я бы сказала, что это дом богемы. У нас много художников, артистов. На днях заходила Ингеборга Дапкунайте. Она конечно сразу внимание привлекает: яркая, красивая, не от мира сего. Но судя по всему, в ее корзину попадают только полезные продукты. Никакого пива и майонеза.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Многие доверили вывоз имущества сотрудникам управляющей компанииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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