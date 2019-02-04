Коммуналка "назад в прошлое", незаконная перепланировка и квартира с дизайнерским ремонтом: из-за чего в "звездном доме" на Никитском бульваре случился пожар

Пожар на Никитском бульваре,12 начался около часа ночи 4 февраля - загорелась квартира на пятом этаже. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро перебрался в соседние квартиры и «спустился» на четвертый этаж. Потушили пламя только к пяти утра понедельника.

- В данный момент основная версия причины возгорания - проблемы с проводкой, - сообщил «КП» источник в экстренных службах. - Дом кирпичный. Часть перекрытий - из дерева. Поэтому огонь очень быстро захватил большую территорию.

При разборе завалов были обнаружены тела семерых погибших, в том числе одного ребенка.

Но всех прежде всего интересовали судьбы жильцов с громкими именами.

ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ

Этот семиэтажный дом на Никитском часто называют «звездным». Само здание было построено в 1915 году для высокопоставленных банковских служащих. Затем в разные годы здесь проживали представители советской элиты - в том числе один из создателей первых в Союзе сверхзвуковых крылатых ракет, авиаконструктор Наум Черняков и министр электропромышленности СССР Дмитрий Ефремов. И сейчас здесь квартиры у многих известных людей.

Ночной пожар потушили лишь к пяти утра.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщают источники, по предварительной информации, очаг пожара находился в квартире дочери известного альтиста и дирижера Юрия Башмета Ксении (на пятом этаже).

- С семьей Юрия Абрамовича все в порядке. Все живы, - сообщил «Комсомольской правде» администратор дирижера Дмитрий Гринченко. - Они (38-летняя Ксения и двое ее детей - сыну Гранту сейчас 12 лет, дочери Майе - 5, - Авт.) действительно находились в квартире, успели выбежать. Они не пострадали и за медицинской помощью не обращались.

- Сообщают, что загорелась именно квартира Ксении.

- Никто пока не знает, в какой квартире был источник огня. Этим будут разбираться профессионалы.

На четвертом этаже (под квартирой дочери Башмета) полностью выгорели апартаменты, принадлежащие семье руководителя ГБУ Москвы Автомобильные дороги Александра Орешкина. Но из людей также никто не пострадал.

После пожара актриса Ингеборга Дапкунайте, которая тоже живет в этом доме, несколько часов не выходила на связь. Поклонники и друзья беспокоились. И вот, артистка сообщила в соцсетях, что она жива-здорова. При этом ее квартира находится в другом подъезде, огонь ее не затронул.

«Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке», - написала Дапкунайте на своей страничке в Instagram.

По сообщению СМИ, в этом списке также фигурировал художник Никас Сафронов, однако сам мастер эту информацию в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» опроверг.

- Слухи о пожаре в моей квартире сильно преувеличены, - сообщил Никас. - Я не знаю, кто пустил эту «утку», но моя квартира находится в Брюсовом переулке, недалеко от консерватории. Я вернулся этой ночью из мастерской домой поздно и отключил телефон. Сейчас включил и получил около двухсот SMS-сообщений. Люди пишут: соболезнуем, чем можем помочь. А я и не понял сразу, что случилось. Потом уже в Интернете прочитал, что якобы в горевшем доме у меня квартира. Это не так.

Жертвами страшного пожара стали семь человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Никас предполагает: путаница возникла из-за того, что недалеко от дома номер 12 живет его брат.

- Горевший дом я знаю, там живет моя знакомая Люба Казарновская, - продолжает художник. - Элитный дом. Там старые дубовые кряжи, много дерева. И древняя проводка, которую надо менять.

ПОГИБЛИ ДВЕ СЕМЬИ

Кто же эти восемь человек, что сгорели в элитном доме? Четверо из них - члены одной семьи. Они жили на шестом этаже - как раз над квартирой Ксении Башмет. В квартире № 48 погибли 73-летняя Алла Нагорнова, ее 56-летняя дочь Елена Шакурова, внучка Галия (33 года) и 4-летний правнук.

Одна из жертв пожара - Галия Шакурова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жуткие кадры с места пожара: деревянные полы между этажами почти полностью выгорели и рухнули. Люди спали и не успели выбраться, как считают спасатели, погибли прямо во сне.

«Комсомолке» удалось найти бывшего соседа погибшей семьи. Полковник милиции в отставке, журналист Андрей Шабаршов уехал из этой коммуналки на Никитском около двадцати лет назад.

- Сам дом - кирпичный, - говорит мужчина. - Но все перекрытия и стены там деревянные. Стены между комнатами в коммуналках снаружи были отштукатурены, конечно. Не знаю, как сейчас, но раньше там была очень ветхая проводка.

По словам Шабаршова в их коммунальной квартире 8 комнат, 2 туалета, большая ванная с окном во двор, большая общая кухня.

- Все удобства достраивали и обустраивали уже позже, в 60-е. В моем детстве там только холодная вода была. Зимой, кстати, вместо холодильника использовали окна - пространство между рамами. Дом капитальный, там стена около метра толщиной. В такой оконный холодильник много чего помещалось.

Андрей Николаевич вспоминает, что соседская семья была родом из Сибири. Елена работала в торговле - была кассиром в магазине. С мужем она развелась вскоре после рождения дочери Гали, и тот уехал домой в Башкирию.

- Раньше там почти все квартиры были коммунальными, а в 90-е их частями начали скупать, - продолжает Шабаршов. - Место-то статусное, центр Москвы. Многие расселялись, получая квартиры в других районах столицы. А вот Нагорновы-Шакуровы никуда не уехали.

Четверо из погибших - члены одной семьи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Насколько известно, семья не хотела продешевить и рассчитывала, что за каждую комнату ей выделят по отдельной однушке в пределах Бульварного кольца. По информации «КП», в коммуналке им на текущий момент принадлежали четыре комнаты. Остальные занимали жильцы, переехавшие уже в начале 2000-х. Эти соседи - Наталья Сыроватская (женщине было 44 года) с сыном Вадимом (24 года) и Елизавета Первякова — тоже погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам». В СК говорят, что в ближайшее время к осмотру места происшествия приступят следователи.

КОММЕНТАРИЙ РИЭЛТОРА

Коммуналка как в «Покровских воротах»

- Я в качестве риэлторы сдавала в этой самой квартире № 48 комнату. Было это три года назад, - рассказала «КП» Лариса Бушкерова. - Маленькая, чуть больше 12 метров, комнатенка. Хозяин за нее просил 25 000 рублей. Сам он в ней не жил, но и продавать не хочет. И комната эта никогда не пустовала, правда надолго жильцы в ней никогда не задерживались. Тяжело жить в коммуналке с общим туалетом и кухней. Да и видели бы вы тот интерьер! Реально как будто назад в прошлое. Даже телефон у них общий на стене висел, а рядом с ним прямо на обоях карандашом контакты. «Васе звонил Петя» и т. д. Прямо как в фильме «Покровские ворота». А вокруг телефонного аппарата белые круги как будто мелом, но это средство от тараканов. Аутентичный интерьер, одним словом. Обычно снимали девочки-официантки, который работали в соседнем кафе. Еще, помню, хозяин тайского массажного салона поселил там массажисток. Они по-русски не понимали ни слова, потому и прожили дольше всех. Трое студентов как-то ютились там пару месяцев, но потом их выжили, слишком шумели.

- Вы не помните общую площадь этой квартиры?

- Больше 180 метров. Большая часть ее — длинный коридор с заколоченными дверями в черновые ходы. Их там несколько было. Туалета два. Причем один был для «своих», то есть для хозяев комнат. Другой для арендаторов. Я все удивлялась, почему собственники не скинутся и не сделают ремонт? Но им это было не по карману абсолютно, они даже на кран в ванне, который все время подтекал, собрать не могли. Такой контингент. При этом сам подъезд аккуратно отремонтирован. Насколько я знаю, все другие жильцы в подъезде более чем приличные люди. В подобных домах всегда сборная солянка. Так исторически сложилось. С одной стороны старые-престарые коммунальные квартиры с бабушками, которые живут здесь испокон веку и ни за что не хотят переезжать. С другой богатые бизнесмены или артисты, которые в свое время подсуетились и эти самые коммуналки расселили, завладев всей жилплощадью.

Подъезд №2 в этом смысле типичный. Рядом с владельцами скромных комнат в общей квартире здесь живет председатель нефтяного клуба. Семья известной театральной художницы Марии Рыбасовой. Иностранный крупный бизнесмен и прочие незаурядные личности. В доме на Никитском бульваре до сегодняшнего дня продавалась всего одна квартира — четырехкомнатная стоимостью почти 100 миллионов рублей.

КСТАТИ

В квартире дочки Юрия Башмета делали перепланировку

Дом 12 на Никитском бульваре считается выявленным объектом культурного наследия и официально числится как «Жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка, 1915 год, гражданский инженер Б. Нилус, 1922 - 1925 годы, архитектор С. Кротов».

Старинные постройки с таким статусом находятся под охраной государства. То есть любой ремонт, перепланировки или снос должны согласовываться с Мосгорнаследием. Впрочем жильцы дома-памятника в 2015 году без разрешения начали городить на чердаке мансарду. Мосгорнаследие выдало собственнику квартиры предписание на снос или согласование балкона и террасы на дворовом фасаде. Кроме того, в ведомстве завели против нарушителя административное дело. За незаконную перепланировку дома-памятника обычным горожанам светит штраф от 15 000 до 300 000 рублей в зависимости от нанесенного ущерба. Но пристройка на здании так и осталась до сих пор.

В том же 2015 году Мосжилинспекция судилась с расположенным в этом здании арт-кафе «Капучино». И тоже по поводу незаконной перепланировки, испортившей исторический вид дома. Владельцы кафе без разрешения пристроили на фасаде со стороны двора два вытяжных воздуховода. Тогда нарушителей наказали штрафом.

Делали перепланировку и в квартире №44, где сейчас живет Ксения Башмет с семьей. В начале нулевых ее купил американец Джеффри. В 1991 году он стал первым в России дилером крупнейших косметических брендов. Сейчас Джеффри владеет несколькими компаниями. Это в том числе популярный журнал о дизайне интерьеров. В квартире на Никитском бульваре он полностью убрал перегородки, сделал огромную спальню, а кухню перенес в другую часть квартиры. Во время ремонта он полностью заменил электропроводку. Именно в таком обновленном виде жилье купила Ксения Башмет. По одной из версий, перепланировка могла усугубить пожар. Сейчас это проверяют следователи.

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