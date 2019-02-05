Директор Наталии Медведевой об извинениях за шутку о Карбышеве: У нас очень много двойных стандартов

В медиапространстве нарастает позорный скандал вокруг фрагмента выступления популярного шоу Comedy Woman. Ролик, где Екатерина Варнава, Надежда Сысоева и Наталия Медведева смеются над героем Великой Отечественной войны генералом Дмитрием Карбышевым, выложили в сеть в начале января. Выпуск шоу вышел в эфир 4 мая 2013 года, меньше чем за неделю до 68-летия Дня Победы, но остался широкими массами незамеченным.

Сценка из эфира ТНТ о генерале Карабышеве, которая вызвала споры.

Сказанное звериным хохотом оценили присутствующие на программе зрители. Сегодня оценку дают тысячи разгневанных людей и внук генерала, который заявил о намерении подать в суд на телеканал. Шутку о замученном фашистами герое включил в свою передачу Никита Михалков.

Режиссер даже не стал сдерживаться, комментируя это:

Режиссер Никита Михалков в авторской программе БесогонTV .

- Когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так (демонстрируется ролик, - ред.), они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на 40 градусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе? - выходит из себя мэтр. - Генерал Карбышев — фантастическая личность. Что говорит генерал Карбышев в последнюю секунду своей жизни: «Товарищи, думайте о родине, и мужество не покинет нас!». Не проклятие врагу, нет, а сформулированный смысл существования. Вот это есть стержень. Это не для камеры, не для СМИ, не для публики, не для публики. Это разговор с Богом.

Сейчас по сети идет «зачистка», ролики с записью шутки о Карбышеве удаляют, блокируют с формулировкой о нарушении авторских прав. А в это время в Инстаграме Наталии Медведевой устроили жесткую травлю актрисы. Люди напоминают исторические факты об убийстве Дмитрия Карбышева и требуют извинений перед семьей.

В Инстаграме Наталии Медведевой устроили жесткую травлю актрисыФото: instagram.com

Yarakhmed90: Почему оскверняете память геройски погибшего генерала Карбышева? Вы же должны были видеть то, что заучивали?

provorova_sveta: Генерал Карбышев. Извинения перед памятью героя. Позор.

Nataliyavasil: Бессовестные людишки (это самое мягкое, что хочется сказать). Деградация на лицо! Хотя, откуда честь и совесть у тех, для кого главное. Пошутите в следующий раз над болью своих родителей.

Tali22222: Как вы смеете опускать такие низменные, лишенные моральных устоев шуточки? Зачем оскверняете память генерала Дмитрия Карбышева?!! Это был сильный духом, фантастически преданный своей Родине человек, который был зверски убит врагами! Кто вам пишет гнилые сценарии, ведь знал о том, кто такой Карбышев и как погиб. Это сделано намеренно!

Kskavangard: Почитай на досуге кто такой генерал Карбышев Дмитрий Михайлович! Хотя бы в элементарной Википедии! Может быть тебе придет на ум извиниться?

Elenamoroz2777: Не хотите сделать пост с извинениями перед героем СССР и зрителями?!!Хоть иногда надо задумываться, что говоришь.

tkachuk.ov: Одной фразой себя зарыла... холодное дыхание…

xmuroeutro: У нас всегда, почему-то виноват стрелочник. Настоящие виновники - руководство программы и канала. А со стороны артистов, играющих в этой сцене, по-моему, просто человеческая незрелость и недомыслие.

Ramses5589: После шутки про Карбышева видеть Вас больше не хочу.

Antonchoob: Кроме таланта, необходимо иметь и мозги, которых, судя по всему, у вас нет! Вы хотя задумывались над чем так шутите? Как вас воспитывали, ужас!

In4ablin4a: Про своих умерших родственников шути! Куда бы ты не летела, помни о тени Карбышева, которая может тебя накрыть! Ты просто омерзительна!

Tatedem2012: А ты знаешь, ***, что чувствует человек, которого обливают водой на морозе и он превращается с глыбу льда? Для того чтобы ты сейчас жила припеваючи и летала как ведьма космы распустив и глаза выпучив!

darya298: В интервью Вы говорили, что для камеди ТНТ сами писали сценарий ? Да, есть чем гордиться ! Шутка про генерала это конечно «смешно»... днище просто!

alexkap2007: Наталья, я вам придумал новую шутку. 9 мая вы гримируетесь в образ Гитлера, приходите на Красную площадь и перебивая президента орете «хайль Гитлер». А мы все смеёмся! А если серьёзно, жаль что у власти сейчас не Сталин! Очень жаль!!!!!!

Скандал разворачивается уже не день и не два. Но та, кто это озвучил, делает вид, что ничего не происходит.

- Я вам честно могу сказать, Наташа давно не в Comedy Woman, - говорит «КП» директор Медведевой Ирина Пятенко. - Она уже лет 7-9 не в системе Comedy. Бессмысленно. Мое мнение, что здесь, так же как и в любом другом случае, ответственность лежит не на актерах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшине, которые это снимают. Наташа отказывается это комментировать.

- Отказ комментировать обычно воспринимается как трусость.

- Я с вами не согласна. У нас очень много двойных стандартов, каждый человек воспринимает все по-разному.