Центробанк использует терминаторов для борьбы с жуликами

Роботы (они же боты) – специальные программы, которые имитируют в сети действия обычного человека.

- Ведет себя как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, которые ищут новых клиентов, – рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

После того как искусственный интеллект найдет компанию, которая проявит интересе к его кошельку, эта информация появляется у Центробанка. А он уже выяснит, легальна ли эта контора или нет.

- В среднем в России выявляется до 100 пирамид ежегодно и использование технических решений в этой части оправдано. Мониторинг КонфОП, который проводился в рамках проекта Минфина, показал, что если в интернет-поисковике вбить запрос "вложить деньги выгодно", то на первых страницах отобразятся предложения небанковских организаций. При этом никаких предупреждений от полиции либо от Центрального банка о рисках предоставления им денег не будет, – прокомментировал ситуацию председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Робот роботом, но и самим надо проявить внимательность. Дмитрий Янин назвал признаки финансовых пирамид. К ним относится обещание доходности выше рыночной. Сейчас ставки по банковским вкладам 5-8% годовых. Если кто-то предлагает двухзначные проценты, то есть повод насторожиться. Также финансовые пирамиды не ведут какой-то экономической деятельности. Определить это довольно просто, запросив соотвествующие документы у компании. Отказ их предоставить - повод отказаться от инвестиций.