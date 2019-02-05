Поверочное рабство сменится крепостным правом

Власти в очередной раз задумались над тем, как решить пресловутую проблему «поверочного рабства» - когда жильцы сами несут ответственность за правильность показаний счетчиков, установленных у их квартирах, и должны периодически их поверять у специалистов. Как заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов, в этом году ведомство вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития собирается подготовить поправки, которые избавят нас от этой повинности. И переложат ее на поставщиков ресурсов. То есть, скажем, поверкой водосчетчиков должен будет озаботиться водоканал.

Сейчас поверки счетчиков имеют право проводить частные фирмы с лицензией на такого рода услуги. Когда подходит срок поверки, надо вызвать специалиста из любой такой фирмы. Обычно же происходит так. Вам звонят из какого-нибудь «городского центра стандартизации» - мол, вы должны пройти поверку именно у них и именно сейчас — и заламывают цену в два раза выше обычной. Вариант — впаривают, что вам вообще надо заменить счетчики на другие, нового образца — иначе вас оштрафуют. Некоторые граждане верят.

Изменить это предлагается так. Поверки будут проводиться централизованно, представителями поставщиков услуг.

"А единственное, что потребуется от собственников или арендаторов жилья, как заявил в интервью «Российской газете» Алексей Абрамов, обеспечить доступ к счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании". То есть, теперь это будет упорядочено, но право поверки монополизируют - выбрать поверочную компанию уже не удастся.

Но тут опять возникают вопросы. Известная проблема: газовщики жалуются, что не могут проверить газовое оборудование внутри квартир, потому что туда их не пускают. Кто-то боится, а кто-то в будние дни (когда проводятся проверки) почему-то упорно торчит на работе. Ожидается, что со специалистами от водоканала будет как-то по-другому?