Порошенко анонсировал новый «проход кораблей» через Керченский пролив

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко, он же - кандидат в новые президенты, пообещал новый поход украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

- Я не буду говорить когда, так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится Ирина Геращенко, - объявил он и заверил, что «точно пройдут», потому что этим они будут «отстаивать свободу мореплавания».

Подобные обещания и заверения звучат из Украины уже не в первый раз после того, как конце ноября прошлого года в этом самом проливе после нарушения государственной границы РФ два катера и буксир ВМСУ были задержаны силами Погранслужбы ФСБ РФ, а моряки и сотрудники СБУ были арестованы и сейчас с ними проводят следственные действия в Москве. Правда, ранее их озвучивали всякие неадекваты второго эшелона. А от первого лица какого-никакого, но все же государства это прозвучало впервые. А что поделаешь, впереди выборы, а рейтинг не растет. Томос его не вырастил, военное положение прошло впустую, вдруг обещания провокаций смогут поднять.

Спасибо, Петр Алексеевич, за предупреждение. И что с того, что ОБСЕ вряд ли примет участие в провокации? Главное, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, известная провокаторша, рвется изобразить из себя гальюнную фигуру на носу. Надо лишь учесть, что катер может не вынести такую нагрузку, а на буксире эта дородная кариатида будет смотреться не так пафосно.

Между тем, «свобода мореплавания» ежедневно доказывается десятками проходов торговых судов через Керченский пролив и под Крымским мостом. Просто они делают это так, как принято международными правилами мореплавания, запрашивая лоцманскую проводку у капитана ответственного порта. Точно так же, как и российские суда и корабли ранее запрашивали такие же разрешения и помощь у капитана украинского порта Керчь. Только теперь Керчь – российский порт. А правила не изменились.

Но и Порошенко, который ищет политическую «виагру», чтобы его рейтинг поднялся, и затуманенному свидомией разуму украинских патриотов не до таких мелочей. Потом только пусть не обижаются.