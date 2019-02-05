Настю Ивлееву не пустили на Украину

Пограничная служба Украины не пропустила в страну телеведущую Анастасию Ивлееву из-за посещения Крыма в 2017 году.

«Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ запретили въезд на Украину сроком на три года и отказали в пересечении границы», - сказано в сообщении погранслужбы.

Блогер пыталась прилететь в Киев рейсом из Минска. С какой целью Ивлеева хотела посетить столицу Украины не уточняется. Сама телеведущая никак не прокомментировала произошедшие.

Согласно информации Госпогранслужбы Украины, всего в 2018 году сотрудники ведомства отказали почти 1,4 тысячам иностранным гражданам во въезде из-за посещения Крыма. Еще 90 иностранцев получили запрет въезда с начала 2019 года.

Напомним, Настя Ивлеева прославилась благодаря юмористическим роликам для инстаграма. Девушка была ведущей трэвел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка», которое выходило на российском телеканале «Пятница!» и украинском «Интер».

Ивлеева также своим громким романом с музыкантом Элджеем. Ранее в интернет-шоу «Вдудь» девушка рассказала о своих отношениях и о том, что для неё «размер имеет значение», что породило массу мемов, шуток и даже песенных хитов.

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