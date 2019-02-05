2019-02-05T15:56:09+03:00
Звезды

Настю Ивлееву не пустили на Украину

С какой целью телеведущая хотела въехать в страну не уточняется
Виктория АНТОШИНА
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С какой целью Ивлеева хотела посетить столицу Украины не уточняется. ФОТО Канал ВДудь/YoutubeС какой целью Ивлеева хотела посетить столицу Украины не уточняется. ФОТО Канал ВДудь/Youtube
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Пограничная служба Украины не пропустила в страну телеведущую Анастасию Ивлееву из-за посещения Крыма в 2017 году.

«Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ запретили въезд на Украину сроком на три года и отказали в пересечении границы», - сказано в сообщении погранслужбы.

Блогер пыталась прилететь в Киев рейсом из Минска. С какой целью Ивлеева хотела посетить столицу Украины не уточняется. Сама телеведущая никак не прокомментировала произошедшие.

Согласно информации Госпогранслужбы Украины, всего в 2018 году сотрудники ведомства отказали почти 1,4 тысячам иностранным гражданам во въезде из-за посещения Крыма. Еще 90 иностранцев получили запрет въезда с начала 2019 года.

Напомним, Настя Ивлеева прославилась благодаря юмористическим роликам для инстаграма. Девушка была ведущей трэвел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка», которое выходило на российском телеканале «Пятница!» и украинском «Интер».

Ивлеева также своим громким романом с музыкантом Элджеем. Ранее в интернет-шоу «Вдудь» девушка рассказала о своих отношениях и о том, что для неё «размер имеет значение», что породило массу мемов, шуток и даже песенных хитов.

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Телеведущая программы «Орел и решка», известный видеоблогер Анастасия Ивлеева стала новой героиней авторского шоу на YouTube-канале «вДудь». 27-летняя Ивлеева рассказала о том, как еще четыре года назад работала мастером по маникюру и хостес в развлекательных заведениях Санкт-Петербурга и как заработала свой первый миллион в Санкт-Петербурге (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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