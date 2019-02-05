2019-02-05T15:43:59+03:00
Спорт

Александр Кокорин: Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует

Накануне заседания суда футболист, сидящий в Бутырке, повинился перед болельщиками [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александр Кокорин прислал весточку на волю, в которой наконец-то повинился за свои проступкиАлександр Кокорин прислал весточку на волю, в которой наконец-то повинился за свои проступкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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6 февраля в Москве состоится суд, на котором будет решаться вопрос о продлении ареста братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и его другу Александру Протасвицкому. Напомним, что компания, которая устроила две драки в центре Москвы, проходит сразу по двум статьям - «побои» и «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

1 февраля в Тверской суд Москвы поступило ходатайство о продлении им срока содержания под стражей до 8 апреля. Напомним, что первый раз арест на два месяца им продлили еще в начале декабря. И вот грядет новая отсрочка. По крайней мере адвокаты футболистов почти не надеются, что их подзащитных завтра выпустят из СИЗО.

А тем временем Александр Кокорин прислал весточку на волю, в которой наконец-то повинился за свои проступки.

"Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша", - приводит текст письма РИА Новости.

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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