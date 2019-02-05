Алина Загитова накануне чемпионата мира: "Моя карьера не закончена, я рассчитываю победить"

Во вторник, 5 февраля, российская фигуристка Алина Загитова подписала очередной спонсорский контракт с фирмой, выпускающей спортивную форму. И по этому поводу дала пресс-конференцию, рассказав о последних новостях из своей жизни. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в этом сезоне выступает довольно скромно - поражение в финале Гран-При, на чемпионате России и Европы. Но Загитова настроена оптимистично.

ПРО ЛИЧНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА

- 2018 год был очень насыщенным, была и радость, и слёзы. Больше всего запомнилась Олимпиада, это был мой счастливый год и хочу на той же ноте продолжать 2019 год и совершенствоваться. Моя карьера ещё не закончилась, у меня много впереди соревнований

ПРО МЕЧТУ

- Я хотела бы встретиться с Селеной Гомес. Это у меня мечта такая. Слушаю в том числе и Селену. Мне нравится больше зажигательная музыка. Под медленную можно погрустить, но она редко мне требуется. А зажигательная очень помогает на соревнованиях

ПРО ИСПОЛНЕНИЕ ПРЫЖКОВ

- Но в последнее время с ними (прыжками) у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь. Пока для меня самое главное - катать все, что запланировали с тренерами. Усложнений никаких не будет. Только работа над ошибками

ПРО КУМИРОВ

- На льду наверное нет. У меня вообще кумиров мало. Только Алина Кабаева. Смотрела все фильмы и все интервью, которые она дает. Я прямо ей восхищаюсь

КТО ЛУЧШАЯ ФИГУРИСТКА МИРА

- Наверное, тот, кто выигрывает. Но я не люблю кого-то выделять.

КАК ПРОВОДИТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

- Помимо спорта... В выходной день я все равно занимаюсь спортом. Гуляю с собакой, бегаю с ней, это тоже в какой-то мере спорт. На друзей у меня особо нет времени. Большую часть времени я предпочитаю проводить с семьей.