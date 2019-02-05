2019-02-05T18:37:10+03:00
Экономика

И смех и гнев: как реагировать на отчеты Росстата о росте экономики и средней зарплате свыше 80 тысяч

2018 год был тяжелым, но ВВП почему-то увеличился на рекордные 2,3 процента
Михаил ЗУБОВ
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Росстат отчитался, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3%.Росстат отчитался, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот любят государевы люди похвастаться достижениями. Только не обращают они внимания на реакцию народа, которую вызывают их радостные отчеты. И если у одних вызывают смех, то всех остальных просто бесят.

Росстат сообщил, что в 2018 году рост ВВП в стране составил 2,3%, и этот показатель стал рекордным с 2012 года, когда экономика поднялась на 3,7%. В общем, жить стало лучше. Большинство россиян пожимает плечами: улучшения жизни как-то не заметили. А специалисты смеются и шутят на тему.

Начнем с тех, кто шутит:

- У нас рост ВВП считается по отношению к прошлому году. Если сравнить рост с 2012 годом, то цифра будет совсем другая. Методику подсчета можно оценить, как моя трехлетняя дочь любит говорить: «Смешно это», - сказал «КП» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - Как только Росстат перешел под контроль Минэконоразвития — экономические показатели улучшились по всем фронтам. Например, в пояснениях к данным по ВВП Росстат говорит, что самый высокий прирост дало строительство (4,7%), а все 11 месяцев 2018 года эта отрасль показывала полное отсутствие роста. Подозрительно это. Как говорит один мой немецкий друг, не верь статистике, которую сам не сфальсифицировал. Конечно, некоторый рост ВВП в 2018 году случился благодаря тому, что нефть подросла, и чемпионату мира по футболу — много было туристов, много выпили и покушали, но все равно в официальных данных есть какая-то странность. Посмотрим, каким будет статистический ВВП в наступившем году. Есть задание главы государства: обеспечить рост не ниже среднего по миру, а это — не меньше 3%. Обеспечить такие темпы я возможности не вижу, так что статистикам придется поломать голову, как их подрисовать. На самом деле приукрашивать действительность вредно. Как говорил сменивший Мао Цзедуна во главе Китая Хуа Гофэн, мы все время шли от победы к победе, и в итоге оказались на краю пропасти.

Пошутили, и хватит. Вернемся к пояснениям Росстата, где черным по-белому написана еще одна причина роста ВВП. Во всех отраслях отмечен рост индекса физического объема добавленной стоимости. Постойте! Нам же говорили, что инфляция падает. Конечно, жесткой связи между этими величинами нет, но в нашей сырьевой экономике, которая мало производит, добавочная стоимость и инфляция растут или падают вместе. Так что здесь уж служителям статистики нужно определиться.

В итоге достаточно посмотреть комментарии читателей, чтоб понять раздражение, мягко говоря, странной статистикой. К примеру, такой отзыв: «Одно одурачивание кругом, на людей им наплевать!!!»

Но одним ВВП чиновничье хвастовство не ограничивается. ЦБ отрапортовал, что в минувшем году закупил золота больше, чем любая другая резервная система мира. Радостно от того, что у нас стало еще больше золота, обычному человеку, у которого традиционно заканчиваются деньги за несколько дней до зарплаты? Скорее, эта победная информация вызывает у него гнев.

А на это Росстат ему ответит, что средняя зарплата в Москве за минувший год выросла почти на 12% и уже достигла 80 881 тысяч руб. Грех жаловаться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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