«Я на дачу приехал»: После новостей об "инсульте" Федор Добронравов рассказал «Комсомолке», почему сейчас не играет

«Перенесший инсульт Федор Добронравов отменяет выступления», «Федор Добронравов снова госпитализирован в предынсультном состоянии, «Перенесший инсульт Добронравов объяснил, почему не принял участие в спектаклях» - такие заголовки заставили понервничать фанатов 57-летнего актера по всей стране.

Что произошло на самом деле? Звезда «Сватов», как известно, очень востребован. Он ведущий актер столичного Театра Сатиры, где регулярно дает спектакли, постоянно снимается в кино и сериалах, создает собственные проекты со своей продюсерской студией (скоро на больших экранах стартует прокат его фильма «Жили-были») и еще успевает ездить на гастроли.

Антрепризный спектакль «Ловушка для мужа» с Федором Добронравовым, Татьяной Васильевой и Еленой Сафроновой в главных ролях с успехом идет по всей стране. 29 и 30 января 2019 года постановку привозили в Рязань и в Тулу. Но Добронравов на сцену не вышел. Это сообщили сами зрители:

- К сожалению, Федора Добронравова, исполнителя главной роли, не случилось увидеть...Как объявила Татьяна Васильева, вчера на гастролях ему стало плохо и коллеги по цеху решили дать возможность актёру подлечиться...Рязанцы были немного расстроены, но пожелали Федору скорейшего выздоровления, - написала Светлана Судницына из Рязани.

А организаторы заранее предупредили о замене.

Сообщение от организаторов гастролей.

Спустя несколько дней появились сообщения, что актер в больнице, у него едва ли не инсульт.

Дело в том, что в марте 2018 года Федора Добронравова действительно госпитализировали с инсультом. Но благодаря внимательной Татьяне Васильевой, распознавшей признаки удара, помощь оказали настолько быстро и профессионально, что артиста довольно быстро выписали и он вышел на сцену меньше чем через месяц после госпитализации.

На вопросы о том, что с ним, Федор Викторович ответил журналистам, мол, плотный график врачи попросили пройти обследование, которое совпало с гастролями. Но этим народ не успокоил.

«Комсомолка» дозвонилась до народного артиста с вопросом, есть ли повод для беспокойства.

- Родненькая, Юлечка, да все отлично у меня! - сходу ответил Федор Викторович, предугадав о чем его хотят спросить. - Ну кто это [сообщения о предынсультном состоянии] пустил? Какую-то «утку»! Кто это? Вообще непонятно за что и почему? Все хорошо, приходите в театр, я играю спектакли!

- Где вы сейчас находитесь?

- У меня два дня выходных, я на дачу приехал (в трубке слышно, что Федор находится на улице, вдали лает собака, - Ред.). Все отлично! Как можно найти и наказать человека, пустившего такую «утку»? Тут я бессилен. Я три дня назад был с младшим сыном в Санкт-Петербурге, специально выложил в соцсети: «Привет, Питер!». Мы там прекрасно отыграли спектакль. Ну а как еще [опровергнуть]? Тут против лома нет приема.

- Здоровья и успехов вам, Федор Викторович!

- Спасибо! И вам!

dobronravov.fedor Отыграли!!! Спасибо Питер, ты прекрасен)))

Так и есть. Федор Добронравов 2 февраля отыграл спектакль в Северной столице, после которого фотографировался с маленькими поклонниками.

veronika_vikhreva_piotrovskaya #Добронравов Мечта ребёнка осуществлена . Наш любимый актер.Очень светлый,добрый и позитивный. Спасибо за ваш талант! Жалко старшенький не смог пойти с нами(((

В ближайший четверг, 7 февраля актер выступит в главной роли спектакля «Где мы?» Театра Сатиры в Москве. Дальше он снова поедет на гастроли, 11 февраля выступит с антрепризой в Магнитогорске, 12 февраля сыграет ее в Челябинске. 13-го февраля у актера снова спектакль в Театра Сатиры.