«Роснефть»: формула успеха

Добиться успеха российской нефтяной компании удалось, в первую очередь, благодаря росту прибыльности бизнеса и максимизации отдачи от существующих активов.

Несмотря на рост налогов и ограничения на добычу ОПЕК+, «Роснефть» увеличила выручку на 37% (в рублевом выражении), чистую прибыль в 2,5 раза, а EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации) – в полтора раза. Динамка этих показателей превзошла ожидания большинства инвестиционных банков. Благодаря мерам по повышению эффективности производства и продаж, а также сокращению оборотного капитала свободный денежный поток увеличен в 2018 году в 4,6 раза. Кроме того, «Роснефть» более чем вдвое снизила свои краткосрочные обязательства, а отношение чистого долга к EBITDA уменьшила на 40%.

За 2018 год акции «Роснефти» выросли почти на 50%. Котировки зарубежных компаний при этом закончили год в минусе: за год акции ВР – потеряли около 3%, Equinor – 1,3%, Shell – 7,2%, ExxonMobil – 18,5%, Chevron – 13,2%. Goldman Sachs еще в конце июля предсказали рост акций Компании, повысив прогнозную стоимость GDR «Роснефти» - на 27%, до 9,5 доллара за бумагу.

В силу смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ в середине прошедшего года, компании удалось максимально быстро нарастить добычу до уровней, превышающих аналогичные показатели до введения ограничений в октябре 2016 г. (страны-импортёры нефти договорились тогда о сокращении объёмов добычи). «Роснефть» сохранила лидерство среди всех публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов. В 2018 году добыча нефти была увеличена на 2,1% - прежде всего за счет применения современных высокоэффективных технологий. Так, объем строительства сложных многоствольных и многозабойных скважин был увеличен вдвое. Беспрецедентная программа модернизации НПЗ обеспечила рост объемов нефтепереработки на 2,8%.

Важным событием 2018 года, которое в будущем должно позитивно сказаться на доходности, стало увеличение доли Катарского суверенного фонда (QIA) до 18,93% в акционерном капитале «Роснефти». О сделке было объявлено еще в начале мая. QIA стал третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после российского правительства (чуть более 50%) и британской BP (19,75%).

Комментируя результаты 2018 года, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил:

«В 2018 году на фоне волатильности нефтяных цен, негативного изменения налогового законодательства, введения регулирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и влияния ограничений на добычу ОПЕК+ компания продемонстрировала успешные производственные и финансовые результаты.

Отдельно отмечу важность для компании предстоящего 2019 года. Инвестиции составят 1,2-1,3 трлн руб., что обусловлено активной фазой реализации крупных проектов в области разведки и добычи нефти и газа, а также проектов строительства современных установок на НПЗ компании. Одновременно будет продолжена работа по повышению эффективности финансовой и операционной деятельности компании, технологической трансформации бизнеса и выполнение других задач, обеспечивающих лидирующие позиции компании в долгосрочной перспективе».