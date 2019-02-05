Mail.ru Group запустит безопасный браузер Atom

Mail.Ru Group анонсировала запуск безопасного и приватного для пользователей браузера Atom.

«С помощью нового браузера Mail.ru планирует создать первую линию защиты своих пользователей от сетевых угроз», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

В Atom создана специальная панель для управления безопасностью. На панели можно проверить, какие важные разрешения выданы конкретному сайту, и изменить эти настройки. Например, можно запретить получение доступа к камере и микрофону, а также можно в один клик блокировать рекламу. В программе предусмотрена возможность открывать страницы в режиме инкогнито в один клик или запретить запись истории для всего браузера.

Atom тестировала команда информационной безопасности Mail.Ru Group и официальное сообщество тестировщиков VK.

При этом компания объявила о награждении в 1 млн рублей тому, кто найдет в браузере уязвимости. Программа поиска уязвимости Bug Bounty открыта на международном ресурсе HackerOne.com — площадке, объединяющей «белых хакеров» со всего мира.