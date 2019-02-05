Хлеб в России должен подорожать на 20%

УДЕРЖАТЬ НЕ УДАСТСЯ

«Комсомолка» уже писала о подорожании пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) подсчитал, что за 2018 год стоимость зерна выросла на 70%, муки - на 25%. Это максимум с 2016 года. Однако производители утверждают, что аналитики приукрашивают картину, а на самом деле все еще хуже.

- В реальности за 2018 год цены на муку выросли на 65%. Прогноз на март этого года неутешительный – по сравнению с прошлым мартом пшеничная мука подорожает на 77%, а ржаная на 86%, - рассказала «КП» Светлана Шилова, главный экономист ЗАО «Хлеб» в Тверской области. – Дорожают и другие составляющие хлеба, вырос НДС, повышены энерготарифы. В итоге рост себестоимости батона за 2018 год составил 21% и продолжается.

По идее, на столько же должна подорожать и булка в магазинах. Но по словам Шиловой, розничные сети объявили мораторий на рост цен социально-значимых продуктов. И пока пекарни покрывают убытки сокращением зарплат сотрудников.

Тревожную ситуацию в отрасли «КП» подтвердили еще на двух крупных комбинатах во Владимирской и Ленинградской областях. Истории один в один: убытки, сокращения штата, пересмотр контрактов с поставщиками, отказ от любых лишних расходов.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о проблеме давно знают.

- Торговые сети оценивают реальный платежеспособный спрос населения и понимают последствия цен на хлеб, - говорит Илья Ломакин-Румянцев, председатель президиума АКОРТ. – Под удар могут попасть самые уязвимые социальные категории – те, кто не может себе позволить мясо, овощи.

Сложившуюся тревожную ситуацию в отрасли «Комсомолке» подтвердили на двух крупных хлебокомбинатах.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определение цен – это вопрос торга между поставщиками и магазинами. Магазины могут сдерживать подорожание хлеба, но взамен разрешить производителю повышать цену сопутствующих товаров. Но если переложить плату социального продукта на плюшки, торты и конфеты – люди просто перестанут их покупать. Пока ситуация выглядит, как патовая. Сценариев развития этой истории три.

БУЛКА СОЦИАЛЬНОГО СОРТА

Первый – цены на хлеб все-таки вырастут.

Второй вариант – хлебопеки в борьбе с убытками начнут снижать качество хлеба. На одном из хлебозаводов «КП» рассказали, что уже делают отдельную линейку продуктов – так называемые социальные сорта хлеба. По заверениям нашего собеседника, это качественный продукт, который не наносит никакого вреда здоровью. Просто готовится по упрощенной рецептуре.

- Выпускать некачественную продукцию предприятия не смогут – их просто закроют, любая проверка покажет, что у них некачественный товар, - говорит Марина Костюченко, директор НИИ хлебопекарной промышленности. –Можно предположить, что они будут покупать более дешевую муку, но это тоже будет качественная мука, соответствующая показателям ГОСТа.

Третий вариант – все останется как есть, но это грозит банкротством части предприятий. Кстати, и без социальной нагрузки ежегодно банкротится 15-20 региональных хлебокомбинатов. До поры до времени это было нормально: в стране переизбыток мощностей по производству хлеба еще с советских времен. Но если избыток превратится в дефицит, то уже производители начнут диктовать цены торговым сетям и подорожание не ограничится двадцатью процентами.