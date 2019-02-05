В Храме Христа Спасителя начали реставрацию после обнаруженных трещин
Возле Храма Христа Спасителя сейчас много строительной техники, на КАМАЗах привозят цемент. Часть ступенчатого цоколя уже накрыли строительными лесами, рабочие складывают аккуратно гранит, плитку и украшающие входы вазоны, уже перенесли памятник «Воссоединение».
- Что происходит? - поинтересовалась я у рабочих.
- Не переживайте. Мы не разбираем храм. Бассейна здесь снова не будет, - говорит один рабочий.
- Хотя, как сказать, еще чуть-чуть и воды было бы не меньше, - подхватывает разговор второй.
Оказывается, сейчас идет масштабная реставрация. Не плановая. Для этого есть более весомая причина — пять лет назад в храме обнаружили трещины. Была нарушена гидроизоляция, что повлекло за собой разрушение стилобатной части с балюстрадой, в том числе, проникновение воды в нижний храм - Преображенскую церковь Храма Христа Спасителя. Нужно было срочно реставрировать, так как вода стала поступать и в основной храм.
Но выполнить работы нужно качественно, сохранив архитектурные элементы. Объявили конкурс и только летом определили подрядчика — Группа компаний «ЕКС», которая ранее реставрировала Храм на Софийской набережной, «Зеленый театр» и «Дом ремесел» на ВДНХ. Работы будут длиться до августа 2020 года.
- Сейчас проводим ремонтно-восстановительные работы для устранения проблемы с гидроизоляцией – восстанавливаем прочностные и эксплуатационные качества конструкции стилобата, сохраняя здание кафедрального собора, - рассказали в пресс-службе Группы компаний «ЕКС».
Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы для устранения проблемы с гидроизоляцией.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стоит объяснить, cтилобатная часть – это верхняя часть ступенчатого цоколя, возведенная вокруг зданий храма, на уровне входов и выходов. По контуру она окружена балюстрадой. В стилобатной части находится музей храма, зал Церковных соборов, зал Высшего церковного совета, трапезная, а также технические и служебные помещения.
Капремонт как раз включает в себя демонтаж так называемого «пирога» покрытия кровли до несущей плиты, элементов балюстрады и верхних элементов гранитной облицовки стен стилобата с последующим восстановлением.
- Работы разделены на 15 захваток – участков, на которых строители одновременно и непрерывно ведут один или несколько видов работ. К примеру, на первом участке уже произведен демонтаж существующего и устройство нового «пирога» стилобата. Где-то ведутся демонтажные работы, на других участках уже приступили к восстановительным, - прокомментировал заместитель генерального директора Группы компаний «ЕКС», Роман Прусенков.
Рабочие уже полностью демонтировали гранитную облицовку восточной паперти, которая будет восстановлена с заменой поврежденных элементов. Сейчас проводится подготовка к нанесению нового гидроизоляционного слоя («ковра»).
Рабочие уже полностью демонтировали гранитную облицовку восточной паперти.Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Сложность заключается в том, что мы работаем на действующем объекте – храм открыт для верующих, службы не прекращаются. Прерываемся только на время больших церковных праздников, но несмотря на это движемся в соответствии с графиком, - добавили в «ЕКС».
Кстати
Перенесли скульптуры
На время проведения ремонтных работ пришлось перенести скульптуру «Воссоединение», посвященную подписанию Акта о каноническом общении Московского патриархата и Русской зарубежной церкви. Сейчас она недалеко от скульптур патриархов Иова, Гермогена и Тихона. Также временно перенесли Армянский хачкар, который был передан Армянской Апостольской Церковью (Эчмиадзинским монастырем) в дар Русской Православной Церкви 18 августа 2000 года в связи с 2000-летием христианства.
Из истории Храма Христа Спасителя
Первоначальный Храм построили в 1883 году, но простоял он до 1931 года, потом иконы были частично проданы заграницу, несколько месяцев проводились спешные работы по разборке здания храма, останки в итоге взорвали. На его месте начали строительство Дворца Советов, но работы заморозили с началом Великой Отечественной войны. Металлические конструкции пошли на изготовление противотанковых ежей для обороны Москвы. Позже идею создания Дворца Советов отклонили и в 1960 году создали открытый плавательный бассейн «Москва», который просуществовал 34 года. В конце мая 1994 года начали строительство нового Храма или, точнее сказать, воссоздание Храма Христа Спасителя. Получился, как говорят историки, максимально близко к оригиналу.
- В нелегкое и смутное время рубежа двух веков и тысячелетий, в Москве совершилось настоящее чудо, 31 декабря 1999 года в канун 2000-летия Рождества Христова вновь распахнулись врата Храма Христа Спасителя, - говорят в пресс-службе Храма Христа Спасителя.
ИСТОЧНИК KP.RU