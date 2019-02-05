Штрафуют ли за разметку, если ее не видно под грязью?

Нормальная ситуация для российских дорог: асфальт замело или залило коричневой жижей, разметки не видно, водители едут кто как может. Но это человек точно не знает, где сплошная, а где стоп-линия. Камера же на столбе, которая следит за соблюдением правил, отлично все помнит — расположение разметки зашито у нее в мозгах.

Оштрафует бездушный робот за пересечение невидимой разметки или нет?

По правилам, за такое протокол выписать не должны. Если линии на асфальте не видны, то наказывать за их несоблюдение нельзя.

В национальном стандарте «технических средств организации движения» написано: «На участках дорог, где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т. п.) или не может быть восстановлена, должны быть установлены соответствующие по значению дорожные знаки».

- Если транспортное средство осуществляет маневр с пересечением сплошной горизонтальной линии разметки, и при этом данная разметка не видна из-за неудовлетворительных погодных условий, то постановление по делу об административном правонарушении не формируется, - пояснил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

За одну разметку наказать не могут. За разметку со знаком — могут. Пример: стоят на дороге знаки движения по полосам, показывающие, что повернуть можно только из правого ряда, а водитель возьми и поверни через невидимую сплошную из второй полосы. За такой маневр последует наказание. Да, разметки было не видно, но знаки-то есть!

Это все теория. На практике водителей штрафуют за все подряд: сплошную пересекла тень машины, неправильная парковка во время вынужденной замены проколотого колеса...

Камера фиксирует все нарушения, которые ей попадаются. Дальше уже подписывающие постановления люди должны разбираться — где на фото есть реальные водительские проколы, а где нет.

То же и с пересечением разметки, которою не видно. Камеры такое нарушение отмечают. Но дальше человек должен увидеть на фото грязную дорогу и завернуть постановление, как ошибочное.

- Раньше штрафов за невидимую разметку было больше, - рассказал «КП» координатор общества Синие Ведерки Петр Шкуматов. - Не так давно разразился скандал, когда водителя наказали за пересечение стертой с асфальта линии. То есть, разметку уже убрали, но в памяти камеры она осталась. Сейчас в программу для проверяющих добавили пункт: отменить штраф по причине отсутствия разметки. В последнее время таких ошибочных протоколов стало меньше.

Увы, человеческий фактор еще никто не отменял. Штрафов камеры фиксируют много, а людей, просматривающих материалы, мало. Ошибка все еще возможна.

В Москве данные с камер перед отправкой в дорожную полицию просматривают специалисты ЦОДД. Гражданские служащие отсеивают неправильные штрафы. Окончательное решение принимается в ГИБДД. Но так как полицейских на штрафах сидит совсем мало, они обычно не перепроверяют сведения из ЦОДД и просто штампуют постановления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОШТРАФОВАЛИ?

Перед тем, как оспорить штраф, его обязательно надо оплатить. А то материалы передадут приставам, они спишут с банковского счета водителя полную сумму, да еще 1000 руб. комиссии за свои услуги возьмут. Деньги за сам штраф еще можно будет вернуть, но тысячу никто не отдаст.

Дальше неправильный протокол оспариваем в суде. Доказательством будет сам протокол, где на фотографии видно, что разметки нет или ее замело. Можно еще добавить справку из Гидрометцентра и свидетельские показания других водителей.

Но опять-таки нужно помнить про знаки. Если они были, то иск ничего не даст. То же с разметкой, которую было видно, но плохо. Раз ее можно с трудом разобрать на фото, то шофер однозначно виноват.

ЗА РАЗМЕТКУ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ НЕ КАМЕРА, А ЖИВОЙ ИНСПЕКТОР

Если инспектор ГИБДД упорствует и хочет оштрафовать за несоблюдение невидимой разметки, то надо сразу обеспечить себе доказательства невиновности для будущего суда.

У каждого в кармане есть смартфон — снимите место мнимого нарушения. На фото четко должно быть видно, что разметки нет. Карточка должна быть привязана к местности - хорошо, если в объектив попадет километровый столб, полицейская машина, заметная деталь ландшафта.

Подробно опишите в протоколе ситуацию: разметку засыпал снег, никакой другой информации нет (допустим, о том, что выезд на встречку запрещен). В протоколе указываем дополнительные доказательства — фото или видео, показания свидетелей. Если есть запись регистратора, потребуйте приобщить ее к делу. Только сделайте это сразу и зафиксируйте в протоколе. Обязательно распишитесь в протоколе!