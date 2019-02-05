Ушел художник, заставлявший вождей улыбаться

Путин в гимнастерке товарища Сухова, Шойгу в танке, Жириновский на гладиаторском ринге с Собчак, Чубайс в тонго с лампочкой Ильича — все они выходили из под кисти Андрея какими-то фантастически добрыми и живыми ЛЮДЬМИ. Умеющими улыбнуться над самими собой.

- А хотите картинку, где на одном корабле собраны все-все наши вожди и олигархи... Или вот на балу, такие смешные, - звонил Андрей в редакцию «Комсомолки».

Одна из работ Андрея Будаева.

В моем кабинете эта картинища висит уже лет десять. И все, кто заходит — улыбаются. Тоже становясь чуть более людьми.

Я знаю, что эти картины висят и во многих высоких кабинетах...

А вчера я позвонил на его номер. И мне сказали, что веселого талантливейшего художника Андрея Будаева не стало. Он только что отметил 56 день рождения и собирался на свою выставку в Венецию...

И он до нее обязательно доберется, на своей бригантине, населенной политиками и генералами, полной шпаг и колпаков, шуршанием юбок и хохотом пушек.

Если бы мир был таким, каким придумал его для нас Андрей, мы бы не лили по нему слез и водки.