Демограф Владимир Тимаков: «Узбеки - это вам не африканцы! Миграционный кризис, как в Европе, нам не грозит!»

Не успел Росстат опубликовать данные, что население России сократилось впервые за 10 лет, как многочисленные эксперты стали рисовать картины апокалипсиса. Мол, вымрем мы, русские, как кролики, а земли наши заселят китайцы. Настолько ли все печально, мы спросили у демографа Владимира Тимакова.

- Владимир Викторович, вы тоже пессимист?

- Я как раз не согласен с тем, что ситуация у нас экстремально плохая, не стоит сгущать краски. Да, с точки зрения роста населения на ближайшие 20 лет перспектива не радостная, но она не хуже, чем в других странах Восточной Европы. Если мы возьмем Украину, Болгарию, Литву, Латвию, Эстонию, Сербию, то там население в динамике сокращается сильнее, чем у нас. Молдавия тоже скоро начнет сокращаться. Сокращение населения в России связано не с низкой рождаемость (по сравнению с Европой она у нас на приличном уровне), а с демографическим провалом 90-х. Тогда на свет появилось самое малочисленное поколение, а потому и детей они произведут мало. Наиболее реалистичная цифра - население России к 2030 году сократится на 10 миллионов человек.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ЧИСЛО РУССКИХ НЕ СОКРАТИЛОСЬ

- Действительно ли русские в России вымирают быстрее других народов?

- Не верно делать выводы о стремительной убыли русских, сравнивая данные переписи населения 2002 и 2010 годов. Дело в том, что в 2010-м году более 5 миллионов человек не указали свою национальность. И не потому, что отказались это делать, а просто потому, что их не застали дома организаторы переписи. То есть их посчитали, но национальность не указали. А из этих 5 миллионов людей «без национальности» 4 миллиона - это русские. И когда мы считаем динамику сокращения русских в России, нужно это учитывать. В последние 10 лет число русских в России не сократилось. Наоборот, за счет присоединения Крыма оно увеличилось. И даже если мы посчитаем русских без учета Крыма, сокращение за последние 10 лет составило чуть более 1 миллиона человек. Но эта убыль была компенсирована за счет того, что русские возвращались в Россию или люди других национальностей - украинцы, белорусы начинали называть себя русскими.

- А дальше что будет?

- Численность русских будет сокращаться. Можно ожидать, что из 10 миллионов человек, которых мы потеряем, практически все будут русские. Сейчас русских в России 115 миллионов, будет - 105-106 миллионов. Будет расти Северный Кавказ, увеличатся узбекская, таджикская общины.

Демограф Владимир Тимаков.Фото: YouTube

МУСУЛЬМАНЕ НЕ ВЫТЕСНЯТ ХРИСТИАН

- Насколько нам угрожают мигранты?

- Если бы мигранты нас активно заселяли, то у нас бы не было такого сокращения населения. Иначе бы у нас население росло. Так что миграционные риски пока не высоки. И серьезного роста пришлого населения на фоне вымирания коренного населения в ближайшие годы в России не ожидается. Миграционный прирост сейчас 200 тысяч человек в год. Это не очень много. Если он таким же сохранится в ближайшие 20 лет, то мы 4 миллиона приезжих получим дополнительно. Из них примерно 50 на 50 будет христиан и мусульман. Сильного перекоса в сторону мусульман не будет. Такой миграционной угрозы как в Европе у нас нет. По двум основным причинам: мы не так богаты, как Европа и те страны, у которых самый большой миграционный потенциал - это страны Африки, Ближнего и Среднего Востока - они с нами культурно почти никак не связаны. С нами традиционно связаны страны Средней Азии, вот оттуда люди к нам и едут. А у них миграционный потенциал гораздо ниже, чем у стран Африки и Среднего Востока.

Кроме того, рождаемость в Средней Азии сейчас существенно снизилась. Коэффициент рождаемости в России и Узбекистане практически сравнялся. И потому они не представляют для нас такой серьезной угрозы, как Африка для Европы.

И наконец, последнее. Сейчас миграция не сельская, а городская. Мигранты не пространства осваивают, а города. И городское население сейчас больше всего растет там, где комфортный климат, где мягкие зимы. Это южные штаты США, Средиземноморье. На юге дешевле жить, меньше расходы на отопление. А в России сопоставимых регионов практически нет. Поэтому натиска тех же китайцев в Россию я бы не прогнозировал.

- Но Европа ведь не резиновая..

- Да, если Европа сломается под напором мигрантов и произойдет крах европейской экономии, тогда эти миграционные волны двинутся дальше. И это может создать угрозу для России. Но на несколько десятилетий вперед запас прочности у Европы точно есть.

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Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи (подробности)