Прекрасна в красном: Иван Телегин показал Пелагею в купальнике

Певица Пелагея и ее муж хоккеист Иван Телегин отдыхают с друзьями в Минске. В коротеньком ролике в Сториз спортсмен показал, как его жена танцует в сауне. На видео Пелагея, одетая в красный купальник с эффектным декольте, ритмично двигается под музыку. Как рассказал игрок московского ЦСКА, в столице Белоруссии они проходят восстановительные процедуры. Поклонники отметили, как замечательно певица выглядит в купальном костюме - стройная, подтянутая, ни грамма лишнего веса.

Иван провел для своих поклонников в соцсети экскурсию по базе, на которой они проводят время. Спортсмен снял на камеру стройную фигуру супруги и прокомментировал: «Вот у нас восстановительные процедуры. Пелагея Сергеевна. Сейчас мы находимся в Минске».

Спортсмен показал, как его жена танцует в сауне в купальнике. Фото: Инстаграм.

Пара лишь недавно, на радость поклонникам, восстановила свои аккаунты в соцсетях. Супруги поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь Таисия. Желая избежать повышенного внимания к своей семье и новорожденной малышке, Пелагея с мужем удалились из соцсетей. Цифровой «детокс» продолжался больше года, пока в сентябре 2018 года хоккеист и артистка не обновили свои странички в Инстаграме. На решение пары временно устраниться из соцсетей, вероятно, повлиял и тот факт, что ради Пелагеи хоккеист оставил первую семью. Этот факт бурно обсуждался в прессе, Интернете и среди поклонников, поэтому новоиспеченные молодожены и молодые родители решили взять тайм-аут.

Кроме соцсетей супруги стали и чаще появляться в свете. В октябре 2018 года они вместе прошли по красной дорожке Московской Недели моды. Кроме того Иван навещает жену на съемках шестого сезона проекта «Голос.Дети», где Пелагея снимается в качестве звездного наставника. В Инстаграме певицы то и дел появляются совместные селфи с мужем: супруги позируют щека к щеке или обмениваются на фото нежными объятиями.

Пара вернулась в Инстаграм осенью прошлого года.

Все свободное время они стараются проводить в кругу семьи, воспитывая дочку. С недавних пор снимки Таисии тоже начали появляться в Инстаграме. Правда, звездные родители пока не показывают на публике лицо дочки и не светят малышку в сосетях. Поэтому если снимки крохи и появляются на их страничках, то на фото девочка неизменно снята со спины.