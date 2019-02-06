2019-02-06T00:49:07+03:00
Спорт

"Нала ждет тебя". Любимая собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения хозяина

Душераздирающую фотографию опубликовала сестра футболиста
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Эмилиано Сала со своей любимой собакой.Эмилиано Сала со своей любимой собакой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым 21 января пропал над Ла-Маншем, опубликовала у себя в соцсетях невероятно трогательное фото. На нем - любимая собака ее брата Нала. Она продолжает ждать возвращения хозяина живым, спокойно сидя у двери дома.

- Нала тоже ждет тебя, - подписала фотографию Ромина Сала.

Собака ждет возвращения хозяина домой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Собака ждет возвращения хозяина домой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсетях пропавшего футболиста есть много совместных фотографий с собакой. Они были неразлучны.

Официально поиски пропавшего самолета, на котором находился молодой аргентинский футболист, были завершены 24 января. Но семья и друзья футболиста, и многие коллеги Эмилиано, смогли собрать деньги, чтобы частная компания продолжила поиски.

В память об аргентинском футболисте уже прошло немало акций. Фото: REUTERS

В память об аргентинском футболисте уже прошло немало акций.Фото: REUTERS

3 февраля на дне Ла-Манша был найден необычный предмет. 4 февраля внутри обломков самолета обнаружили тело. Как предполагают, это либо сам погибший Эмилиано Сала, либо же пилот небольшого частного самолета Piper PA-46 Malibu. Точку должна поставить экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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