2019-02-06T13:45:10+03:00
Звезды

Анна Семенович отказалась от алкоголя, чтобы похудеть к съемкам нового клипа

Похоже, певица прислушалась к советам, что ей пора сесть на диету
Ольга АНТОНОВА
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Теперь певице нужно правильно «выйти» из голодания, не навредив организмуТеперь певице нужно правильно «выйти» из голодания, не навредив организмуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Трудно быть Анной Семенович. Мало то, что ты постоянно находишься в сфере внимания огромного числа мужчин, так еще приходится соответствовать стандартам стройности миллионов женщин. Ведь для множества поклонниц экс-солистка «Блестящих» идеал красоты. Однако, в последнее время фолловеров ее инстаграма стал смущать тот факт, что Семенович начала полнеть. И время от времени в комментариях стали появляться советы, что Ане пора сесть на диету. И вот на днях, пышногрудая красотка призналась, что решилась на лечебную голодовку. Мол, скоро съемки нового клипа, а значит, ей нужно привести себя в форму, для чего 38-летняя женщина устроила себе разгрузочные дни на овсяных отварах.

По словам Анны, это не вкусно, но полезно и эффективно для похудения. Диета Семенович уже дала первые результаты: за три дня она сбросила 2,5 килограмма. Кроме того, такой режим питания не предполагает употребление алкоголя и мучных изделий, так что сказать твердое «нет» пришлось и им.

ann_semenovichann_semenovich
Дорогие мои, спасибо вам , что поддерживали меня все три дня пока я голодала
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Теперь певице нужно правильно «выйти» из голодания, не навредив организму. «Очень вредно после голода сразу начинать плотно есть. Сначала несколько дней нужно посидеть на легких кашах и смузи, это важно. Я до конца недели буду есть легкую пищу без соли и сахара, никакого алкоголя и мучных изделий. Моя цель — сбросить ещё пару килограммов», — поделилась артистка.

Когда звезда похудеет до желанного веса, ей предстоит закрепить результат: две недели она будет соблюдать специальный режим питания. «Буду есть много овощей (не сырых,термически обработанных), рыбу, индейку, курицу, творог и фрукты», — рассказала Анна. Она предложила поклонникам присоединиться к ее марафону здорового образа жизни.

Надо отметить, что в последнее время Анна вообще очень откровенна со своими подписчиками. Так на днях она призналась, что тяжело переживала разрыв с возлюбленным мужчиной. Чтобы справиться со стрессом, красавице пришлось научиться принимать и любить себя и воспринимать неудачи как полезный опыт.

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Недавно Анна Семенович стала причиной потасовки греческого миллионера и бизнесмена из Швейцарии. Причина конфликта — борьба за внимание Анны Семенович. В Греции певица выступала на частном мероприятии. Роскошные формы и сексуальный наряд не оставили равнодушным местного олигарха. Бизнесмен начал оказывать Анне знаки внимания: цветы, отдых на яхте, красивые ужины. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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