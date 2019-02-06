От холостяков пахнет сильнее, чем от женатых

Холостяки обладают специфическими запахом, - утверждают австралийские ученые из Университета Маккуори (Macquarie University, Australia). Доказательством тому послужили эксперименты, которые они недавно провели.

Мехмет Махмут и Ричард Стивенсон (Mehmet K. Mahmut and Richard J. Stevenson) организовали группу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на занятия физкультурой — так, чтобы те как следует вспотели. Потели добровольцы в майках.

Из пропотелых маек ученые вырезали подмышечные части. Давали нюхать женщинам гетеросексуальных наклонностей. Представительниц прекрасного пола набралось 82. Они оценивали «духовитость» предложенных объектов в баллах — из 6 возможных.

Максимум не набрал никто — выше 4 баллов оценки вообще не поднимались. Но как потом выяснилось, те мужчины, которые стабильно набирали меньше 3 баллов, оказывались женатыми. А те, кто набирали больше, холостяками. Им доставались 3,5 балла в среднем.

Добровольцам в майках надо было как следует пропотеть.

Стало быть, - делают вывод ученые в статье, опубликованной журнале Frontiers in Psychology, - одинокие мужчины генерируют запахи интенсивнее своих коллег, находящихся в длительных романтических отношениях. И женщины это чуют. Носом. То есть, способны отличать холостяков от «занятых» - как правило, бесперспективных для серьезных отношений.

Наиболее вероятно, что «источник» повышенной духовитости — тестостерон, которого у молодых одиноких мужчин больше, чем у женатых. В таком случае запах становится приманкой для противоположного пола.

Но не исключено и другое: одинокие редко моются, а «занятых» жены заставляют.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Запах — сила!

Не исключено, что по женским мозгам «бьют» содержащиеся в поте феромоны - вещества без цвета и запаха. Ни один человеческий феромон пока не выделен. Но некоторые ученые продолжают верить в их сверхъестественное воздействие.

Не так давно немецкие исследователи из университета Генриха Гейне (Heinrich-Heine-University Düsseldorf) обнаружили, что пот возбужденных мужчин иначе влияет на женщин, чем пот спокойных.

В одном из экспериментов добровольцы потели, играя в в бадминтон - соревновались. В другом - люди просто бегали. И потели без всякой цели и, соответственно, без какого-либо азарта.

Разгоряченные добровольцы имели под мышками ватки. Их давали нюхать женщинам. Специальные измерения, суть которых исследователи не уточняют, показали: женщины, нюхавшие ватки участников соревнований по бадминтону, демонстрировали признаки сексуального возбуждения. А бесцельные бегуны такого воздействия на противоположны пол не оказывали.

От бегунов женщины не балдеют - пот не тот, не "азартный".

Результат, полученный немцами, отнюдь не означает, что всем мужикам надо срочно начать баловаться воланчиками. Но свидетельствует: соревновательный дух «прошибает» женщин. И превращает, может быть, самых обыкновенных самцов в доминантных.

К сожалению, исследователи так и не выясняли, какие именно вещества оказались «действующими». Мифические феромоны? Или все тот же тестостерон? Или что-то другое?

Человеческое тело - это, как теперь выяснилось, один большой нос - второй, дополняющий тот, который на голове.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не носом единым

Нос, конечно, главный орган, благодаря которому люди наделены обонянием - могут улавливать и распознавать запахи. За это отвечают обонятельные рецепторы, которых в носу - порядка 350. Однако выясняется: аналогичные рецепторы имеются чуть ли не во всех внутренних органах - в сердце, в печени, в желудке, в легких, в почках. Они почти наравне с носом участвуют в распознавании запахов. Например, еды. Но на уровне подсознания. Немецкие ученые из исследовательского центра пищевой химии как-то доложили о таком чуде природы на собрании американского общества химиков.

Коллеги немцев из Научного института Вейцмана нашли обонятельные рецепторы аж в мужских половых органах. Получается, что и они зачем-то и к чему-то принюхиваются? Чтобы потом дополнить восприятие, скажем, от сексуального контакта своими «впечатлениями»? И кто знает, вдруг таинственный феномен внезапного ослабления эрекции или трудности ее достижения в полном объеме с конкретной женщиной связаны именно с этим. «Понюхал» по-своему, не понравилось и пошел в отказ. Или наоборот.

А профессор Hans Hatt (Ганс Атт) из Рурского университета (Ruhr University Bochum in Germany) обнаружил, что обонятельные рецепторы буквально разбросаны по всей коже. Находятся в кератиноцитах – клетках ее внешнего слоя.

Кто знает, вдруг кожа в какой-то мере отвечает за некое «шестое чувство». Например, за взаимную симпатию. Или, наоборот, за, казалось бы, необъяснимую антипатию. Не зря же, наверное, существует образное выражение “кожей чую”.

По словам профессора Атта, ныне можно говорить о том, что по организму - помимо носа - "разбросаны" как минимум еще около 200 обонятельных рецепторов. То есть, все тело - это дополнительный нос. Как минимум две его трети. Для чего-то это нужно. Ведь у природы нет бесполезных изобретений.