У Гитлера никогда не было секса с Евой Браун

Массовые убийства евреев и славян, кровавая война против Европы и СССР, концлагеря и газовые камеры... На фоне абсолютного зла, каким был Третий рейх, жена его вождя, Ева Браун, долгое время выглядела чем-то вроде светлого пятна. Иные даже умилялись: мол, молодая женщина была вне политики, просто шла за своим избранником до конца, а то, что его звали Адольф Гитлер, - ну так любви покорны даже такие изверги, как нацистский фюрер. Но действительно ли Ева Браун была невинной овечкой - или такой же соучастницей преступлений фашизма, как и остальные подручные Гитлера?

Ответить на этот вопрос решил американский ученый Томас Лундмарк, несколько лет назад получивший место профессора в крупном немецком вузе. Работу преподавателя он совместил с копанием в архивах и явил миру самую достоверную на сей день биографию «жены фюрера». Приводим самые интересные отрывки из книги с говорящим названием «Ее «борьба».

Прямо-таки идиллическая картина: Ева Браун на балконе Бергхофа сушит траву.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото с Адольфом. Дорого

Знакомство 40-летнего Адольфа и 17-летней Евы состоялось в 1929 году. Девушка работала в мюнхенском фотоателье, принадлежавшем ярому нацисту Генриху Гофману. Тот был личным знакомым Гитлера и сколотил капитал, продавая публике фотопортреты видных членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Нацисты были популярны, и такие «сувениры» хорошо расходились.

Отношения Адольфа и Евы развивались неровно; девушка, постоянно обделенная вниманием кавалера, дважды пыталась покончить с собой. Лишь в конце 30-х Гитлер приблизил ее настолько, что она получила разрешение на проживание в его резиденциях в Берлине и Бергхофе (Баварские Альпы).

Браун стала частью нацистской пропагандистской машины: владея фоторемеслом, она снимала портреты и хронику непубличной жизни Гитлера. Показывала его как заботливого человека, любящего детей и природу. Кстати, все эти работы она продавала своему бывшему боссу Гофману, заработав немало денег. Только за одно из ее творений в 1940 году тот заплатил 20 тысяч марок.

Почти все, даже самые влиятельные, фигуры рейха искали благосклонности Евы, надеясь установить более тесные контакты с Гитлером. Свидетели рассказывают: чтобы попасть в Бергхоф на аудиенцию к вождю, необходимо было хорошо ладить с Браун. Того, кто ей не нравился, туда не приглашали.

Непригодны для любви

При этом даже иностранные разведки долго были уверены, что Ева - лишь одна из секретарш фюрера. Возможно, потому что к любви ни один из этой пары был неспособен. По крайней мере в физическом смысле.

Сам Гитлер в 1909 году в Вене жил в мужском общежитии «Мэннерхайм Бригиттенау», куда пожилые господа отправлялись в поисках молодых парней. Там Адольф привык к гомосексуализму и впоследствии не испытывал к этому какого-либо отвращения. Позже врачи диагностировали у него правосторонний крипторхизм (неопущение яичка в мошонку, ведущее к импотенции).

У его подруги ситуация была не лучше. Никто из родных Евы, даже ее родители, не могли рассказать хоть о каких-нибудь романтических отношениях их дочери с мужчинами. До Гитлера не было никаких следов не то что любовников Евы, но даже ее ухажеров... Но, может, девушка просто «берегла себя для любимого»?

Нет, причина куда прозаичнее: Ева Браун страдала синдромом Майера - Рокитанского - Кюстера - Хаузера (МРКХ). Это врожденный порок развития женских половых органов, из-за которого физическая любовь может быть затруднительна и даже болезненна.

Неудивительно, что врач фюрера Карл Брандт и обе личные секретарши Гитлера Гертруда Юнге и Криста Шредер, знавшие множество деталей его личной жизни, неоднократно заявляли, что секса между Гитлером и Браун не было.

Той же версии придерживался и управляющий резиденцией фюрера - Герберт Деринг: «Моей жене всегда было любопытно, она даже постельное белье проверяла после того, как Гитлер просыпался. Ничего! Никто не мог ничего найти!»

Книга историка Томаса Лундмарка «Ее «борьба».

Отняла квартиру у евреев

Одно из ключевых доказательств (хирургической операции, сделанной Еве Браун по поводу синдрома МРКХ. - Ред.) - подлинник календаря, который вела жена доктора Густава Шолтена. Этот гинеколог работал в одной из мюнхенских клиник. В календаре фрау Шолтен фиксирует два телефонных звонка из Бергхофа с пометками: «Поездка в Италию за счет фюрера» и «Спасибо за операцию. Ева Браун».

Доктор Шолтен погиб при странных обстоятельствах в автомобильной аварии в августе 1944 года, но автор книги нашел его сына Герхарда, который тогда был в палате Евы (фюрер оплатил поездку в Италию, где проводилась операция, всей семье врача). Герхард вспоминал: комната Евы была украшена таким количеством цветов, что казалось, будто находишься в цветочной лавке...

Впрочем, такая сентиментальность легко уживалась в нацистах с ненавистью к людям «неправильных» национальностей. И в этом Браун ничем не отличалась от мужа. Как-то Гитлер приказал обеспечить Еву жильем в Мюнхене. Ей было предложено на выбор четыре квартиры, в одной из которых проживала чета евреев. Еве понравился именно этот вариант, и она пришла туда, чтобы обсудить планы по ремонту и дизайну будущего жилья. Владельцы, понимавшие, что скоро будут лишены всего, во время визита сидели на кухне и плакали.

То был не единичный случай ее жестокости. Ева лично принимала участие в еврейских погромах, отказывала в помощи близким родственникам, хамски обращалась с прислугой. А также страдала от хронической депрессии, которая, вероятно, была спровоцирована еще в юности алкоголизмом ее отца.

С 1942 года Ева стала появляться на людях только в сопровождении Гитлера. Но формально они узаконили брак лишь за несколько дней до краха «тысячелетнего рейха» - 29 апреля 1945-го прямо в берлинском «фюрер-бункере». О свадьбе дочери с первым лицом страны ее родители узнали по радио. А всего через сутки, опасаясь попасть в руки наступавших советских войск, новоявленные супруги покончили с собой. С тех пор почитатели неонацизма по всему миру усиленно лепят трогательный образ «верной и кроткой женщины». Однако в реальности Ева Браун была кем угодно, но уж точно не невинной овечкой в гитлеровском стаде.

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