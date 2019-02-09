2019-02-05T18:34:37+03:00
История современности

У Гитлера никогда не было секса с Евой Браун

В США вышла книга историка Томаса Лундмарка «Ее «борьба», пролившая свет на неприглядные тайны спутницы фюрера
Алексей ОСИПОВ
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Женщины обожали фюрера, несмотря на то, что он отнюдь не был красавцем: вероятно, действовала магия власти.Женщины обожали фюрера, несмотря на то, что он отнюдь не был красавцем: вероятно, действовала магия власти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Массовые убийства евреев и славян, кровавая война против Европы и СССР, концлагеря и газовые камеры... На фоне абсолютного зла, каким был Третий рейх, жена его вождя, Ева Браун, долгое время выглядела чем-то вроде светлого пятна. Иные даже умилялись: мол, молодая женщина была вне политики, просто шла за своим избранником до конца, а то, что его звали Адольф Гитлер, - ну так любви покорны даже такие изверги, как нацистский фюрер. Но действительно ли Ева Браун была невинной овечкой - или такой же соучастницей преступлений фашизма, как и остальные подручные Гитлера?

Ответить на этот вопрос решил американский ученый Томас Лундмарк, несколько лет назад получивший место профессора в крупном немецком вузе. Работу преподавателя он совместил с копанием в архивах и явил миру самую достоверную на сей день биографию «жены фюрера». Приводим самые интересные отрывки из книги с говорящим названием «Ее «борьба».

Прямо-таки идиллическая картина: Ева Браун на балконе Бергхофа сушит траву. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямо-таки идиллическая картина: Ева Браун на балконе Бергхофа сушит траву.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото с Адольфом. Дорого

Знакомство 40-летнего Адольфа и 17-летней Евы состоялось в 1929 году. Девушка работала в мюнхенском фотоателье, принадлежавшем ярому нацисту Генриху Гофману. Тот был личным знакомым Гитлера и сколотил капитал, продавая публике фотопортреты видных членов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Нацисты были популярны, и такие «сувениры» хорошо расходились.

Отношения Адольфа и Евы развивались неровно; девушка, постоянно обделенная вниманием кавалера, дважды пыталась покончить с собой. Лишь в конце 30-х Гитлер приблизил ее настолько, что она получила разрешение на проживание в его резиденциях в Берлине и Бергхофе (Баварские Альпы).

Браун стала частью нацистской пропагандистской машины: владея фоторемеслом, она снимала портреты и хронику непубличной жизни Гитлера. Показывала его как заботливого человека, любящего детей и природу. Кстати, все эти работы она продавала своему бывшему боссу Гофману, заработав немало денег. Только за одно из ее творений в 1940 году тот заплатил 20 тысяч марок.

Почти все, даже самые влиятельные, фигуры рейха искали благосклонности Евы, надеясь установить более тесные контакты с Гитлером. Свидетели рассказывают: чтобы попасть в Бергхоф на аудиенцию к вождю, необходимо было хорошо ладить с Браун. Того, кто ей не нравился, туда не приглашали.

Непригодны для любви

При этом даже иностранные разведки долго были уверены, что Ева - лишь одна из секретарш фюрера. Возможно, потому что к любви ни один из этой пары был неспособен. По крайней мере в физическом смысле.

Сам Гитлер в 1909 году в Вене жил в мужском общежитии «Мэннерхайм Бригиттенау», куда пожилые господа отправлялись в поисках молодых парней. Там Адольф привык к гомосексуализму и впоследствии не испытывал к этому какого-либо отвращения. Позже врачи диагностировали у него правосторонний крипторхизм (неопущение яичка в мошонку, ведущее к импотенции).

У его подруги ситуация была не лучше. Никто из родных Евы, даже ее родители, не могли рассказать хоть о каких-нибудь романтических отношениях их дочери с мужчинами. До Гитлера не было никаких следов не то что любовников Евы, но даже ее ухажеров... Но, может, девушка просто «берегла себя для любимого»?

Нет, причина куда прозаичнее: Ева Браун страдала синдромом Майера - Рокитанского - Кюстера - Хаузера (МРКХ). Это врожденный порок развития женских половых органов, из-за которого физическая любовь может быть затруднительна и даже болезненна.

Неудивительно, что врач фюрера Карл Брандт и обе личные секретарши Гитлера Гертруда Юнге и Криста Шредер, знавшие множество деталей его личной жизни, неоднократно заявляли, что секса между Гитлером и Браун не было.

Той же версии придерживался и управляющий резиденцией фюрера - Герберт Деринг: «Моей жене всегда было любопытно, она даже постельное белье проверяла после того, как Гитлер просыпался. Ничего! Никто не мог ничего найти!»

Книга историка Томаса Лундмарка «Ее «борьба».

Книга историка Томаса Лундмарка «Ее «борьба».

Отняла квартиру у евреев

Одно из ключевых доказательств (хирургической операции, сделанной Еве Браун по поводу синдрома МРКХ. - Ред.) - подлинник календаря, который вела жена доктора Густава Шолтена. Этот гинеколог работал в одной из мюнхенских клиник. В календаре фрау Шолтен фиксирует два телефонных звонка из Бергхофа с пометками: «Поездка в Италию за счет фюрера» и «Спасибо за операцию. Ева Браун».

Доктор Шолтен погиб при странных обстоятельствах в автомобильной аварии в августе 1944 года, но автор книги нашел его сына Герхарда, который тогда был в палате Евы (фюрер оплатил поездку в Италию, где проводилась операция, всей семье врача). Герхард вспоминал: комната Евы была украшена таким количеством цветов, что казалось, будто находишься в цветочной лавке...

Впрочем, такая сентиментальность легко уживалась в нацистах с ненавистью к людям «неправильных» национальностей. И в этом Браун ничем не отличалась от мужа. Как-то Гитлер приказал обеспечить Еву жильем в Мюнхене. Ей было предложено на выбор четыре квартиры, в одной из которых проживала чета евреев. Еве понравился именно этот вариант, и она пришла туда, чтобы обсудить планы по ремонту и дизайну будущего жилья. Владельцы, понимавшие, что скоро будут лишены всего, во время визита сидели на кухне и плакали.

То был не единичный случай ее жестокости. Ева лично принимала участие в еврейских погромах, отказывала в помощи близким родственникам, хамски обращалась с прислугой. А также страдала от хронической депрессии, которая, вероятно, была спровоцирована еще в юности алкоголизмом ее отца.

С 1942 года Ева стала появляться на людях только в сопровождении Гитлера. Но формально они узаконили брак лишь за несколько дней до краха «тысячелетнего рейха» - 29 апреля 1945-го прямо в берлинском «фюрер-бункере». О свадьбе дочери с первым лицом страны ее родители узнали по радио. А всего через сутки, опасаясь попасть в руки наступавших советских войск, новоявленные супруги покончили с собой. С тех пор почитатели неонацизма по всему миру усиленно лепят трогательный образ «верной и кроткой женщины». Однако в реальности Ева Браун была кем угодно, но уж точно не невинной овечкой в гитлеровском стаде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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