Во что вложить деньги в 2019 году: от депозитов до недвижимости

Общий набор финансовых инструментов год от года почти не меняется. Но есть нюансы, которые лучше учитывать, чтобы не прогореть.

ВАЛЮТА

Рубль окрепнет?

Курсы валют - больная для россиян тема. Чуть запахнет кризисом, мы спешим в банк, чтобы поменять рубли на доллары или евро. Надо ли это делать сейчас? Ситуация на глобальном рынке сложная. Мировые биржи в конце года сильно упали, цена на нефть снизилась с $80 до $53 за баррель. Рубль подешевел почти на 10%. Как ни странно, даже на таком фоне большинство аналитиков считают, что наша валюта окрепнет.

- В моей картине мира выстроена такая логика: рубль – дешевая, недооцененная валюта. В ближайшие месяцы, как это не раз бывало, жду примерные 60 рублей за доллар. Правда, не в январе или феврале, - считает Андрей Хохрин, член Правления ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Главный фактор, влияющий на это, - цена на нефть. Эксперты считают, что черное золото будет дорожать. Два фундаментальных фактора: ужесточение санкций против Ирана и сделка картеля ОПЕК и других экспортеров сократить добычу нефти.

- От нефти ждем возвращения к $60 уже к концу первого квартала, в среднем по году может увидеть и значения немного ниже $70. По курсу доллара в среднем по году ждем значение 65 рублей, - считает Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер».

Пессимисты тоже есть. Например, аналитики «Альпари» считают, что нефть может подешеветь до $30 - 35 за баррель, а курс доллара - улететь за 80 рублей. Вот только Центробанк недавно лишил эту компанию лицензии за недобросовестное поведение на рынке ценных бумаг. Поэтому не факт, что мнению ее аналитиков стоит доверять. Но хранить часть сбережений в валюте все же стоит. На всякий пожарный.

ВКЛАДЫ В БАНКАХ

Ставки подрастут

Инфляция в 2019 году составит около 5%. Такой прогноз дают и в Минэкономразвития, и в Центробанке. Это больше, чем в ушедшем году (около 4%). Чтобы сдержать рост цен, в ЦБ дважды в конце года повышали ключевую ставку (с 7,26% до 7,75% годовых). И могут повысить еще раз в феврале. Поэтому ставки в коммерческих банках в ближайшие месяцы будут тоже расти.

Сейчас средняя доходность по депозитам составляет около 7% годовых. А можно найти предложения и по 8 - 9%. То есть, размещая свободные деньги в банках, можно зарабатывать выше инфляции.

Кстати, стали расти и ставки по вкладам в долларах и евро. В последние годы они были близки к нулевым, но сейчас банкиры стали более щедрыми. Ставки достигают 3 - 3,5% годовых. Это связано с тем, что коммерческие банки запасают наличную валюту на случай возможных финансовых санкций.

- Курс рубля за последние 3 года изменялся по отношению к евро в диапазоне от 60 до 90 рублей за евро, а за доллар давали от 82 (январь 2016-го) до 55 рублей (февраль 2018-го). В сумме за 3 года вклады в рублях принесли более высокий доход, чем вклады в евро и долларах, примерно на 13%, - подсчитал Дмитрий Монастыршин, главный аналитик Управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка.

Вот только в апреле 2018 скачок доллара с 55 до 65 рублей всю эту разницу, увы, съел...

АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Котировки пойдут вниз?

Многие инвесторы находятся в ожидании бури. В конце года американские биржи покатились с горы, на которую они взбирались почти 10 лет. Падение пока прекратилось, но никто не знает, как надолго. Поэтому биржевые прогнозы на этот год очень осторожные.

- Американские акции упали на без малого 20% с ошеломляющей стремительностью. Это говорит о системных сдвигах в денежных потоках и мнении инвестиционного сообщества. Американский рынок, долгое время остававшийся оплотом фондовой надежностью и флагманом мировой биржевой индустрии, дал крен, который слишком подрывает доверие, чтобы запустить новый виток роста, аналогичный предыдущим. Так что в лучшем случае – консолидация в широком диапазоне и последующее сползание вниз. В худшем – сползание вниз без консолидации, - считает Андрей Хохрин.

- Думаю, что 2019 год будет очень трудным или просто катастрофичным – мир ждет кризис сопоставимый с Lehman Brothers или даже хуже. Есть высокая вероятность, что 2019 год надо будет пережить, а правильней сказать, просто перетерпеть. Но это не базовый, а негативный сценарий, - считает экономист Александр Разуваев.

Российский фондовый рынок, как и валютный, тоже зависит от ситуации в развитых странах. Если биржевые индексы в США будут падать, то мы в стороне не останемся. В таких условиях инвесторы обычно в первую очередь сбрасывают самые рискованные активы. Россия, находящаяся под угрозой санкций, и ценные бумаги отечественных компаний - первые кандидаты на распродажу. Российский ММВБ вырос на 12%. Поэтому рост на российском рынке тоже никто не предсказывает. В лучшем случае - сохранение статус-кво.

- Индекс Мосбиржи по итогам года не изменится, но инвесторы получат свои 4% годовых в виде дивидендов, - считает Тимур Нигматуллин.

Чтобы повысить доход и при этом снизить риски, можно вложить деньги в облигации. Государственные ценные бумаги (ОФЗ) приносят 8 - 9% годовых, а облигации крупных компаний - до 10 - 11%.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Метры будут стоять на месте

В кризис россияне привыкли доверять не только доллару, но и недвижимости. Поговорка «квартиры всегда растут в цене» до сих пор жива. Хотя это уже давно не так. Если посмотреть динамику с 2008 года, стоимость жилья вообще не изменилась. А в некоторых регионах даже упала. И это несмотря на ежегодную инфляцию в 5 - 10% и почти трехкратную девальвацию рубля. Тем не менее в прошлом году тенденция изменилась. Ставки по ипотеке упали, на рынок вышли покупатели, долго ждавшие подходящего момента. В итоге в Москве цены выросли примерно на 5%. Рост может продолжиться и в 2019 году.

- Средние цены на первичном рынке жилой недвижимости в Москве вырастут на 8%. Рост цен будут стимулировать макроэкономические факторы. Среди них: ослабление рубля, ускорение инфляции, рост ставок по кредитам для строителей. Это увеличит затраты девелоперов и будет стимулировать их повышать цены на новые объекты для поддержания рентабельности, - считает Дмитрий Монастыршин. - Приведет к удорожанию реформа в строительной отрасли, которая направлена на замену долевого участия покупателей банковским проектным финансированием. Плюс ко всему меняется структура предложения на рынке. Девелоперы строят больше недвижимости дорогого комфорт-класса, из-за чего средние цены увеличиваются.

Однако не все эксперты так оптимистичны. Во-первых, потому что начали расти ставки по ипотеке. Во-вторых, потому что в ближайшие годы будет построено рекордное количество жилья. И в-третьих, потому что доходы россиян так и не растут.

- Спрос на жилье в Москве, скорее всего, пойдет вниз – в отсутствие дешевой ипотеки и увеличения доходов люди просто не смогут покупать квартиры в прежних количествах. Во всяком случае, по нынешним ценам, - считают эксперты аналитического агентства «Индикаторы рынка недвижимости».

А если уж столичные цены на жилье расти не будут (это наиболее вероятный сценарий), то и квадратные метры в регионах вряд ли начнут дорожать. Скорее наоборот.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В преддверии кризиса большинство экспертов советуют избегать рискованных вложений и дорогостоящих покупок. Сбережения лучше хранить в консервативных инструментах, приносящих небольшой, но гарантированный доход.

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