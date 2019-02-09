Елена Санаева: До нашего знакомства Ролан Быков интриговал против меня

Первая книга дневников знаменитого актера и режиссера Ролана Быкова «Я побит - начну сначала!» появилась в 2010 году и пользовалась большим спросом. «У меня осталось всего два экземпляра», - признается вдова Елена Санаева. В новый сборник «Давай, давай, сыночки!» вошли статьи Быкова, иногда с комментариями Елены Всеволодовны, и воспоминания современников.

На встрече с поклонниками вдова презентовала новую книгу и рассказала много любопытного о творчестве и 25 годах жизни со знаменитым мужем (см. «Справку «КП»).

«Буратино»: не кривляться под животных

- На роль лисы Алисы в фильме «Буратино» пробовались многие, в том числе Алиса Фрейндлих. Но она мечтала играть эту роль с Мишей Боярским, а Леонид Нечаев (режиссер картины. - Авт.) не очень хотел его видеть в этой роли.

...У нас же с Роланом совместных работ шесть - восемь. Знаете как: хотели его заполучить: «Ой, Ролан Антонович, вот там и для Елены Всеволодовны работа есть», - он и соглашался.

Однажды мы разговаривали, где могли бы сняться вместе, он вспомнил про «Буратино» - я бы сыграла лису, он кота. И через несколько дней раздается звонок: «Здравствуйте, Минская киностудия беспокоит. Не хотели бы вы попробоваться на эти роли?»

Режиссер сразу сказал: он не знает, какие должны быть кот и лиса. И предупредил: только не надо кривляться под животных. Пошли в костюмерную. Я нашла какую-то дерюгу, какую-то полудраную половину лисы, которой мы обшили эту дерюгу. Потом я из ситца себе вырезала цветочек вместо родинки.

Ролану Антоновичу нашли черную кроличью шубу, котелок и баки - тоже черные. Он говорит: ребята, я не хочу быть черным котом, давайте что-нибудь серенькое. Я в дерюге так и осталась, а ему нашли серого кролика.

Снимали в Ялте, в тени за сорок. Однажды чувствую - поплыла. Когда сняли парик, оказалось, что его надели туго и на лбу пережали сосуды. Этот рубец сутки у меня держался. Как сказал Сталлоне, в кино сниматься легко, шпалы тяжелей перетаскивать, но одно неудобство: летом снимают зиму и наоборот...

Быков и Санаева в фильме «Докер» (1973). Во время съемок Ролан признался Елене в любви. Кадр из фильма

Предыстория встречи

- Каким мужем был Ролан Быков?

- Были и печали, и слезы - все было. Но в сухом остатке - счастье.

Когда мы познакомились, я была замужем второй раз, но понимала, что опять совершила, как говорится, «ошибку справочного бюро».

Мы вместе должны были сниматься в фильме «Докер» (в этом фильме Юрия Рогова Быков и Санаева играли мужа и жену. - Авт.). Он приехал на съемки, позвонил мне и сказал: «Прилетай». Я сказала: «Я не летаю». Идиотка полная, конечно, но я действительно тогда не летала... Я тогда снималась у чудесного режиссера Юрия Павловича Егорова (фильм «За облаками - небо». - Авт.). И меня не отпускали на съемки «Докера» в Кишинев. И вдруг на фильме Егорова заболевает Лариса Малеванная - была эпидемия гриппа, и меня отпускают на «Докера».

Фактически я опаздываю всего на два дня. Еду на «Мосфильм», беру наряд на работу, покупаю билет. А мой сын с моим тогдашним мужем были в Киеве в гостях у родственников. И мы договорились: если из Кишинева позвонят и скажут: «Мы уже снимаем другую актрису», тогда я выхожу в Киеве, провожу несколько дней с семьей и возвращаюсь в Москву. И вот в Киеве остановка. Встречает меня мой супруг-красавец в ондатровой шапке, с такими снежными ресницами. Я говорю: ну что? - «Леленька, поезжай, все нормально». Приезжаю в Кишинев. Две ассистентки меня встречают, глазки потупили. Я приезжаю к Рогову. Он открывает бутылку вина, разливает: давай выпьем за встречу. Спрашиваю: ты кого вызвал вместо меня на мою роль? Он говорит: «Да Майя Булгакова сидит в цэковской гостинице...» «Ну вот и отправляй ее домой, а я буду свою роль играть». Ни за одну роль я в жизни так не сражалась. И ни за одного мужчину. А тут набралась решимости и сказала: «Я утвержденная актриса!»

Потом оказалось, это Быков против меня интриговал! Подзуживал режиссера: «Да что тебе эта Санаева - говнюшка? На самолете не летает и вообще... Да возьми ты Майку Булгакову, мы сто лет с ней мечтали сняться вместе. Или Люсьену Овчинникову - мы с ней уже снимались. Что тебе Санаева эта?»

Роли лисы Алисы и кота Базилио в исполнении супругов - одни из самых любимых зрителями. Кадр из фильма

Увидев в гриме, влюбился

- Надо сказать, мне очень идет грим. И вхожу вся из себя с накрашенными глазами, а он (Ролан Быков. - Ред.) остолбенел. Причем приехал не один. С ним была Алла Сурикова, которая ему куры строила.

И тут Быков говорит: «Леночка, в этой сцене я должен вас целовать».

А мне не хочется. Думаю: боже мой, потом скажет, что за артистка - самолетом не летает, целоваться не может. Черт с ним, ладно, поцелуюсь. А он, грубо говоря, немножко был под газом. И, видно, не рассчитал свои силы, разбил об меня губу. У него такая губа стала, что второй дубль снимать нельзя. Объявили перерыв.

Я выхожу из декораций. Он: «Леночка, подождите, присядьте». Расположился на кровати, я села рядом на стул. Он берет мою руку, прикладывает к сердцу: «Послушайте, как бьется сердце. Вы - красавица. У вас молодой, красивый муж. А я так влюблен. Что же делать?» Я говорю: «Ничего не делать, роли свои играть!» И вышла из павильона.

Больше он ни с кем не приезжал, а уж, поверьте, было с кем приехать. И начал атаковать. Ушло у него на это четыре месяца. Как потом он сказал: «Таких крепостей я еще не брал».

Притом что не красавец был. И лысенький, и роста небольшого. Но, как говорил композитор Покрасс, главное - дотащить женщину до пианино, дальше она моя. А Быкову было главное - впустить в уши. И дальше - таяли и опадали, как листья осенью.

Кстати, после картины «Докер» я стала летать на самолете.

- Когда вышла первая книга дневников Быкова, подозревали, что вы многое оттуда выбросили.

- Да, якобы его высказывания о политике. Но он не писал о политике. На самом деле я убрала только один эпизод. Ролан Антонович фруктов практически не ел. А яблоки и вовсе терпеть не мог. Накануне его инфаркта мы заехали в магазин и купили килограмма три яблок. Среди ночи у него случился сердечный приступ, и «Скорая помощь» отправляла его в больницу. Я металась, чтобы найти спортивный костюм, тапочки - в четыре утра, голова кругом. Я, конечно, яблоки ему дать забыла. И он в дневнике потом записал: «Яблок не положила, у-у какая!» Когда человек не знает контекста, он прочтет и подумает: Санаева - сволочь какая, не могла мужу любимому положить яблок...

СПРАВКА «КП»

Елена САНАЕВА, заслуженная артистка РСФСР, дочь народного артиста СССР Всеволода Санаева. Родилась в 1942 году в Самаре. Дебютировала в картине «Генерал Рахимов», снималась у Василия Шукшина. После фильма «Приключения Буратино» (1975) Санаеву стали чаще приглашать на характерные роли. Ролан Быков стал ее третьим мужем и приемным отцом ее сыну от первого брака Павлу. Павел известный писатель, актер, режиссер и сценарист.

Ролан БЫКОВ, народный артист СССР, родился 12 октября 1929 года в Киеве. Окончил Щукинское училище, 8 лет служил актером и режиссером в ТЮЗе, два года руководил Студенческим театром МГУ. В 1962 году вышла комедия «Семь нянек», снятая Быковым в качестве кинорежиссера. Первая жена - актриса театра и кино Лидия Князева. Она была старше мужа на 4 года. Брак продлился 15 лет. Второй и последней женой стала Елена Санаева.

КСТАТИ

Название дневников «Я побит - начну сначала!» - это парафраз высказывания Быкова «Меня легче убить, чем победить». Название книги «Давай, давай, сыночки!» - цитата из фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах». Эти слова говорит командир партизанского отряда Локотков.