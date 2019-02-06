Гаишники из Балашихи сдавали за мигрантов экзамены на водительские права

Сотни мигрантов в 2018 году воспользовались услугами сотрудников ГИБДД города Балашихи, которые незаконно выдавали водительские удостоверения иностранным гражданам. Мздоимцы фактически сдавали за них экзамены.

Гаишники из Балашихи сдавали за мигрантов на водительские права.

"На вопросы компьютерной программы заранее отвечали сами полицейские. После этого в экзаменационный зал входили «блатные» кандидаты в водители, которым делались необходимые отметки в документах. Уже установлено 167 таких «счастливчиков», их водительские удостоверения будут аннулированы", - сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В ведомстве сообщили, что трое сотрудников ГИБДД уже помещены под домашний арест, с ними проводятся следственные действия, устанавливаются другие соучастники преступлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690336" frameborder="0"></iframe> СК России выявил откуда на дорогах столичного региона берутся таксисты, которые не знают правил дорожного движения.Комментарий Ольги Врадий - старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области

В ходе обысков в служебных кабинетах и по местам жительства полицейских изъята интересующая следствие документация. Очевидно последуют задержания и тех, кто давал взятки полицейским. Их водительские права будут аннулированы, а иностранные граждане будут привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки.