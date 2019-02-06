2019-02-06T12:04:05+03:00
Происшествия

Гаишники из Балашихи сдавали за мигрантов экзамены на водительские права

СК России выявил откуда на дорогах столичного региона берутся таксисты, которые не знают правил дорожного движения [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments2
На вопросы компьютерной программы заранее отвечали сами полицейскиеНа вопросы компьютерной программы заранее отвечали сами полицейскиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сотни мигрантов в 2018 году воспользовались услугами сотрудников ГИБДД города Балашихи, которые незаконно выдавали водительские удостоверения иностранным гражданам. Мздоимцы фактически сдавали за них экзамены.

Гаишники из Балашихи сдавали за мигрантов на водительские права.

"На вопросы компьютерной программы заранее отвечали сами полицейские. После этого в экзаменационный зал входили «блатные» кандидаты в водители, которым делались необходимые отметки в документах. Уже установлено 167 таких «счастливчиков», их водительские удостоверения будут аннулированы", - сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В ведомстве сообщили, что трое сотрудников ГИБДД уже помещены под домашний арест, с ними проводятся следственные действия, устанавливаются другие соучастники преступлений.

СК России выявил откуда на дорогах столичного региона берутся таксисты, которые не знают правил дорожного движения.Комментарий Ольги Врадий - старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области

В ходе обысков в служебных кабинетах и по местам жительства полицейских изъята интересующая следствие документация. Очевидно последуют задержания и тех, кто давал взятки полицейским. Их водительские права будут аннулированы, а иностранные граждане будут привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы Кремля
Очередной пуск баллистической ракеты "Ярс" завершился успешно
Песков: Путин проявил беспрецедентную политической смелость, объяснив суть пенсионных изменений
В Швеции в мусоре обнаружили королевские регалии стоимостью $7,2 млн
Дочь Юрия Башмета не скрывалась от полицейских после пожара в "звездном доме"
Песков не исключил возможность написания мемуаров
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в 26 европейских странах
Песков заявил, что Москва следит за работой британских СМИ из-за позиции Лондона
Дмитрий Песков заявил об отсутствии цензуры в России
Свадебный торт Меланьи и Дональда Трампа выставили на торги
"Яндекс" выделит 100 миллионов рублей на поддержку разработчиков
Эксперт предположил, что запущенную в космос Tesla могла повредить радиация
СК объявил в федеральный розыск еще двух фигурантов дела Арашуковых
Последний клип рэпера Децла опубликован в сети
В московском метро вычислили самые востребованные маршруты
Дмитрий Медведев назначил нового главу "Автодора"
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов
Дональд Трамп сообщил о планах победить ВИЧ в США за 10 лет
Банковскую биометрию предлагают сдавать в МФЦ
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Американское посольство так и не выдало визу семье Виктора Бута
Дональд Трамп призвал прекратить расследования в отношении его администрации