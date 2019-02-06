2019-02-06T12:36:54+03:00
Общество

«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор

У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операции [видео, эксклюзив kp.ru]
Евгений БЕКИШБЕКОВ
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Владимира Рудника подозревают в превышении должностных полномочийВладимира Рудника подозревают в превышении должностных полномочий
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5 февраля в квартиру 63-летнего бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника приехали судебные приставы и зачитали инвалиду первой группы, что мера его пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Такое решение вынесла судья Наталья Калита, которая не в первый раз становится героем региональной новостной повестки. В прошлом году она была в центре скандала, когда пыталась надавить на следователя, который вел дело ее бывшего мужа. Тогда следователю удалось записать телефонный разговор с судьей, где она просила прекратить дело в отношении бывшего супруга. Эту запись он отправил ФСБ, а те в свою очередь обратились Квалификационную коллегию судей Краснодарского края. В итоге, коллегия лишила Калиту судейских полномочий досрочно и только спустя какое-то время эти полномочия ей вернули.

- Мой папа в любой день может умереть. Его даже на носилках нельзя носить, потому что кости стали очень хрупкими. Переломы стали обычным делом, – рассказала КП его дочь Ирина.

Больного на последней стадии рака сажают в изолятор.

5 февраля в квартиру семьи Рудниковых приехали судебные приставы, которые должны были доставить больного в ИВС. Во время приезда приставов 63-летнему Владимиру стало плохо, у него случился приступ тахикардии, поэтому семье пришлось вызвать домой скорую. Которая и так частый гость в доме Рудниковых.

- Полиция не хотела пускать медиков, а потом и вовсе перегородила им выезд с территории. Они грозились дать врачам 15 суток ареста за неповиновение, – объясняет Ирина. – Полиция угрожала врачам, чтобы они везли больного сразу в суд. Прямо на носилках и со всеми трубочками, которые торчали из моего папы.

Также Ирина рассказала, что в суде не раз отказывали признать Владимира Рудника недееспособным и отменить уголовное преследование. Но суд всегда отказывал в ходатайстве.

Напомним, Владимира Рудника подозревают в превышении должностных полномочий. Он будучи главой Кореновского района, по версии следствия, назначил своего знакомого на руководящую должность.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Двое кубанских судей попали под следствие

- Можно ли назвать отставку сразу трех судей за месяц чисткой в судебной системе края? – с таким вопросом корреспонденты «КП»-Кубань» обратились в пресс-службу краевого суда. Там нам твердо заявили, что подобные увольнения – норма. А в коллегии судей разъяснили, по каким причинам служители Фемиды прекратили полномочия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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