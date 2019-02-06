Кокорину и Мамаеву продлили арест ещё на два месяца

Перед началом заседания адвокат Павла Мамаева в очередной раз пожаловался, что дело сознательно затягивают.

- Расследование было закончено ещё 26 декабря прошлого года, но нам позволили начать знакомиться с материалами дела только 30 января, - заявил корреспонденту «КП» Игорь Бушманов. - Следователь нам говорит, что с материалами долго знакомились потерпевшие. В итоге, все затянулось ещё больше, чем на месяц!

В зале суда братья Кокорины синхронно спрятались от камер и фотоаппараты на дальней скамейке клетки-«аквариума», опустив головы в капюшонах своих модных худи. Протасовицкий лица не прятал. Обросший щетиной Павел Мамаев вообще встретил журналистов стоя. Он в итоге так и простоял все заседание. Единственный из всех честнОй компании.

УСЛЫШЬ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Заседание началось с курьёза. Судья Ольга Затомская начала что-то говорить, но ее никто не слышал. Стоявший у неё на столе микрофон не работал. А зал-то в Тверском суде, слава богу, большой - с половину футбольного поля, образно говоря.

- Ваша честь, нам ничего не слышно! - пожаловался Мамаев.

Адвокаты тоже закивали.

Сотрудники суда несколько раз набрасывались на микрофон, вертели-крутили его и так, и эдак. Но ничего не получалось. Помощнику судьи даже пришлось бежать за консультацией к невидимым техникам. Все остальные минут пять просидели в полной тишине.

В итоге микрофоны все-таки включили. Всем. Но слышно было только футболистов - когда требовались их реплики. Оно и понятно - люди публичные, к микрофонам привычные.

Адвокаты Кокорина-старшего передали судье документы - выписку со счета мамы Александра. Там 10 миллионов 400 тысяч рублей, которые семья готова внести в качестве залога. Два месяца назад сумма была немного ниже - 10 млн.

- Несколько месяцев назад Александр Кокорин получил травму, перенёс операцию на колене, - напомнил адвокат Ромашов. - В изоляторе у него нет возможности проходить реабилитацию. У нас есть заключение итальянских врачей, которые его лечили, - если Кокорин не вернётся к тренировкам и реабилитации в нормальных условиях, ему грозит инвалидность, коленный сустав придётся менять на искусственный. Под домашним арестом он мог бы продолжать лечение, его могли бы посещать специальные врачи, дома есть тренажеры.

Озвученный залог за Павла Мамаева - 6 миллионов. Его адвокат Игорь Бушманов попросил судью приобщить документ из прокуратуры - он до этого жаловался на волокиту в расследовании, и в надзорном ведомстве рекомендовали следователю не затягивать.

- Вы получали такую бумагу из прокуратуры? - тихо спросила у следователя судья Затомская. - Исправились?

- Да, - кивнул полицейский, и продолжил, отвернувшись от микрофона: - Бу-бу-бу, бу-бу, бу-бу-бу-бу... Бу-бу.

Единственное, что было понятно совершенно точно - следствие просит продлить арест Кокорина и Ко ещё на два месяца. Мол, с материалами дела они ещё не ознакомились. Надо оставлять их в СИЗО.

В зале суда братья Кокорины синхронно спрятались от камер и фотоаппараты на дальней скамейке клетки-«аквариума».Фото: ТАСС

«ЗАВИСТЬ И МЕСТЬ»

Потом судья долго перечитывала материалы дела и показания. Никому ничего нечто слышно, кроме отдельных слов: «обстоятельства»... «2018-го года»... «частично признает свою вину»... Уставший бороться с чужими микрофонами Мамаев махнул рукой.

Когда дали слово адвокатам, те опять заговорили о волоките и о том, что вину обвиняемых так и не доказали. Например, что эпизод в кофейне, где пострадал чиновник Пак, следствие квалифицировало как «хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В этом обвиняют всех четверых. Но в итоге выяснилось, что Мамаев и Протасовицкий в этой потасовке вообще не участвовали, Пака они не били.

- Это все зависть и месть! - довольно громко прокомментировал ход скандального дела с места мужичок в шарфике сборной Германии, оказавшийся в зале суда среди журналистов. - Их надо отпускать!

66-летний Анатолий Маченков отрекомендовался заядлым болельщиком и, по совместительству, поэтом-любителем.

- Я земляк Паши Мамаева, - шепнул мне на ухо пенсионер. - Но с его семьей я не знаком. Просто приехал поддержать.

Единственный из фигурантов, кто отметился коротким заявлением, стал Кирилл Кокорин:

- Ваша честь, я студент, я только полтора года назад ЕГЭ сдавал. А меня пытаются выставить закоренелым преступником, чуть ли не убийцей. Но это не правда!

Судья ушла в специальную комнату для принятия решений.

В коридоре на скамейке начала плакать мама братьев Кокориных.

Севшие поодаль адвокаты обсуждали, что в итоге будет. Отпустят до разбора дела в суде или оставят в Бутырке?

- Если судья отклонит ходатайство следователя, отсюда ребят увезут в следственное управление, там должны будут оформить кое-какие бумаги и все, они поедут либо под домашний арест, либо выйдут под залог, - объяснил мне процессуальные тонкости один из адвокатов.

В зал вернулась Ольга Затомская и зачитала свое решение. Футболисты остаются в СИЗО до 8 апреля.

Напомним, все фигуранты дела находятся в изоляторе с октября 2018 года.