В Хабаровске женщина-полицейский побила девочку и ее собаку

Несколько дней назад Лиза вместе со своей собакой возвращалась после прогулки домой. Девочка давно мечтала о мохнатом друге, поэтому постоянно и охотно нянчилась с шестимесячным щенком породы вельш-корги, которого она назвала Софи. Обычно все, кто встречал Лизу с Софи, умилялись собаке и просили погладить ее. Но не в это раз.

- Около горки на меня стали кричать две женщины, одна из них была с коляской. Им не нравилось, что я гуляю с собакой без намордника. – Вспоминает Лиза. – Причем эта горка даже не на детской площадке, а вообще в парке, где люди просто гуляют с собаками и отпускают их побегать. Моя Софи, кстати, была на поводке.

Лиза рассказала, что обычными словами и замечаниями дело не закончилось. Дальше, по старой русской традиции «стенка на стенку», обе женщины пошли на девочку с кулаками. Правда Лизина «стенка» - она и маленький щенок – силы были не равны. Одна из агрессивных мамаш пнула несколько раз собаку, а потом принялась обрабатывать поучительными тумаками и саму девочку. Лиза, естественно, испугалась, но догадалась достать телефон и начать снимать разбушевавшуюся женщину.

- Лиза начала снимать, и на нее сразу же набросилась вторая женщина, по всей видимости, мама той с ребенком. Пожилая дама стала заламывать моей дочери руки, чтобы забрать телефон, а когда забрала, то разбила его об асфальт. – Рассказывает мама Лизы Анжела.

Телефон, который Анжела привезла Лизе из Китая, разбился вдребезги. Девочка расплакалась, схватила щенка и побежала домой. Дома она рассказала, что с ней произошло только что на улице. Ее мама вместе с братом выбежали, чтобы найти обидчиц. Это не составило труда, ведь обе женщины не спеша шли в сторону магазина как ни в чем не бывало. Попытка поговорить и добиться хотя бы извинений за свинское поведение, не говоря уже о компенсации ущерба, провалилась. На возмущения мамы Лизы женщины лишь презрительно фыркнули и продолжили класть в тележку продукты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690461" frameborder="0"></iframe> Женщина-полицейский побила девочку с щенком.

Тогда Анжела вместе со своим сыном вызвали полицию. Скандалистки, которым не понравилась Лиза со своей собачкой, пытались по-быстрому сбежать, но Анжела не выпускала их из магазина до тех пор, пока на место не приехали сотрудники правоохранительных органов.

Последние рассказали Анжеле, что женщина с ребенком является действующим сотрудником полиции. Только сейчас она в декрете и ухаживает за своим двухлетним сыном. Мамаша и её мать быстро написали объяснительную и их отпустили, а мама Лизы направилась в отдел полиции, где подала на скандалисток заявление. Сейчас этой историей заинтересовался Следственный комитет. Они уже опросили потерпевшую сторону, а также изъяли тот самый разбитый телефон, чтобы достать из него видео, которое будет еще одним доказательством неподобающего поведения блюстителя порядка в декрете.

Самое страшное в этой истории то, что Лиза - не обычный ребенок. В детстве она пережила серьезную травму из-за которой любой удар или толчок может привести к трагичным последствиям.

- Если бы они уронили её, и она ударилась головой, то умерла бы. У нее несколько лет назад была серьезная травма и Лизу вообще нельзя бить», - рассказывает "КП" со слезами на глазах мама Лизы.

Семь лет назад с девочкой произошло большое несчастье. Она гуляла с друзьями во дворе и каталась на роликах. Малышка проезжала рядом с качелями, и как раз в этот момент её подружка решила сделать «солнышко». Лиза обернулась и увидела качели, летящие в её сторону на огромной скорости. Больше девочка ничего не помнит. Очнулась она лишь в реанимации. Ей сделали трепанацию черепа: у неё была серьёзная гематома мозга. Но сильная девочка смогла выкарабкаться. Сейчас она учится в седьмом классе и довольно успешно. Только из-за травмы иногда бывают проблемы с памятью.