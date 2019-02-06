«Дачная амнистия» заканчивается 1 марта

За новостями о том, что с 1 января дач у нас больше нет (исчезло понятие «дачных товариществ» из законодательства — остались только садоводческие и огороднические), а в домах на садовых участках теперь можно «прописаться», многие садоводы-дачники не обратили внимание на другие, не менее важные изменения в законодательстве. А именно: 1 марта по факту заканчивается «дачная амнистия» для домов, построенных на садовых и дачных участках. Только до этой даты их можно зарегистрировать по прежней, упрощенной, схеме. Что это значит и как действовать? И как воспользоваться появившимся теперь правом оформить в доме на садовом участке постоянную регистрацию? Наиболее типовые вопросы и ситуации мы разобрали в эфире Радио «Комсомольская Правда» с гендиректором Московского областного БТИ Александром Беднягиным.

- Есть садовый участок, на нем неоформленный дом. Действительно так уж надо торопиться что-то делать, несмотря на сугробы, до 1 марта?

- Поторопиться стоит. После 1 марта будет действовать единый, уведомительный, порядок строительства и оформления прав собственности как для домов на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, так и для домов на садовых участках. Он введен поправками в Градостроительный кодекс, которые начали действовать с августа прошлого года. В принципе, новый порядок не сложный. Но он более сложный, чем тот, который для построек на садовых участках существовал до сих пор. Надо будет совершить больше действий. (См. «Что меняется»).

Только надо понимать, что за день-два вы и по старой схеме оформить дом не успеете. До 1 марта надо не просто подать документы, а завершить процесс регистрации, который тоже занимает время. Поэтому если хотите успеть — надо начинать действовать прямо сейчас, не откладывая.

После 1 марта будет действовать единый, уведомительный, порядок строительства и оформления прав собственности как для домов на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, так и для домов на садовых участках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

ДО 1 МАРТА (действует упрощенный порядок оформления домов на садовых участках):

Шаг 1. Обращаетесь к кадастровому инженеру и заказываете у него технический план дома.

Шаг 2. Заполняете декларацию, где указываете характеристики вашей постройки (с этим тоже поможет кадастровый инженер).

Шаг 3. Все это вместе с документами на участок подаете в Росреестр через многофункциональный центр (МФЦ).

ПОСЛЕ 1 МАРТА (будет действовать новый уведомительный порядок)

Шаг 1. Подаете через МФЦ местным властям уведомление о том, что собираетесь строить дом — с указанием его высоты, количества этажей и т. п. К уведомлению прикладываете чертеж — как именно будет расположен дом на участке.

Шаг 2. Получаете ответное уведомление — о соответствии вашего планируемого строительства нормам. Можете начинать стройку — на нее вам дается 10 лет.

Вариант: вы получаете уведомление о несоответствии. Тогда строить нельзя — надо пересмотреть свои планы так, чтобы вписаться в градостроительные и прочие нормы.

Шаг 3. После того, как дом построен, вы опять тем же путем через МФЦ подаете новое уведомление — о завершении строительства.

Шаг 4. Вам приходит уведомление о том, что построенное соответствует первоначальным планам (это проверят). Все, теперь осталось оформить право собственности. При этом вам никуда ходить не надо — орган местного самоуправления, приславший вам уведомление, сам передаст документы в Росреестр.

- Дом был оформлен до 1 января как «жилое строение». Надо ли его переоформлять в жилой дом, чтобы иметь возможность там «прописаться»?

- Тем, у кого дома на садовых участках уже как-то оформлены, ничего делать не надо. Документы вам постепенно поменяют — когда за чем-то другим будете обращаться в Росреестр.

Но надо понимать следующее:

-если у вас в документах назначение указано «жилое» или «жилое строение» - теперь у вас жилой дом и там можно «прописаться»,

-если в документах записано «нежилое» назначение - у вас садовый дом и там «прописаться» нельзя.

- Как перевести «нежилое строение» в жилой дом?

- С 1 января вступил в силу новый порядок, который утвержден постановлением правительства. И где описано, как перевести садовый дом (по-старому — нежилое строение) в жилой.

Потребуется:

1) выписка из ЕГРН (единый госреестр недвижимости) — можно заказать онлайн через портал Росреестра rosreestr.ru

2) заказать у организации, которая состоит в СРО (саморегулируемая организация) инженерных изысканий, заключение об обследовании дома

3) эти документы подать через МФЦ в орган местного самоуправления.

Срок рассмотрения — 45 дней.

Чтобы ваш дом из садового перевели в жилой, нужно соблюсти несколько условий:

а) Вид разрешенного использования вашего участка должен подразумевать строительство там жилых домов (на садовом участке это возможно, на огородном - нет)

б) Обследование дома должно подтвердить, что там можно круглогодично проживать. То есть конструкция стен, крыши должна отвечать требованиям по теплозащите. В доме должны быть разные помещения — как жилые, так и для бытовых нужд. Он должен соответствовать нормам по инсоляции, вентиляции, противопожарной безопасности и т.п.

Раньше признать нежилой дом жилым можно было только через суд. Теперь процедуру упростили, в суд обращаться не надо.

После того, как дом будет признан жилым, там можно «прописываться».

ВАЖНО

В чем разница между жилым и садовым домом?

Жилой дом предназначен для постоянного проживания. Он должен соответствовать таким параметрам:

- высота — не более 20 метров

- не более трех надземных этажей (подвал — пожалуйста)

- он не должен быть разделен на отдельные квартиры (это чтобы не строили «высотки на шести сотках»)

- должен состоять из жилых комнат и помещений для бытовых нужд.

Садовый дом должен соответствовать всем тем же характеристикам. Но он предназначен для временного или сезонного проживания (типа «летний домик»).

На местах могут существовать дополнительные ограничения по высоте дома и этажности. Например, они обычно существуют в зонах исторических поселений.

Жилой дом предназначен для постоянного проживания. Садовый же дом предназначен для временного или сезонного проживания.Фото: Александр ГЛУЗ

- А если дом до 1 марта так и не будет зарегистрирован?

- Если вы начали строительство и понимаете, что не закончите его до 1 марта — значит, действуйте уже по новым правилам. Подавайте уведомление в орган местного самоуправления. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Потому что будет не очень хорошо, если вы уже почти все построите — а выяснится, что ваши планы не соответствуют каким-то нормам и дом надо перестраивать.

Что будет, если дом не зарегистрировать вообще? Через суд может быть принято решение о том, что у вас самовольная постройка. Дальше возможны два варианта.

Первый — суд обяжет вас привести свое строение в соответствие с градостроительными нормами. То есть вам все равно придется пройти весь путь по его оформлению. Подать уведомление, если выявятся какие-то несоответствия нормам — исправить их и т. п.

Второй — решение о сносе (в случае если привести постройку в соответствии с нормами нереально — например, там не три этажа, а пять, и убрать «лишнее» без риска для устойчивости всей конструкции невозможно).

И в первом, и во втором случае все затраты — за счет собственника участка.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

- Надо ли регистрировать баню и бытовку?

- Если это какое-то небольшое строение, которое можно без особых проблем переместить, это не объект капитального строительства. Нет смысла его регистрировать. Если же это капитальное строение, например, вы построили баню такого рода, что в ней жить можно, - тогда да, надо регистрировать.

- Можно ли зарегистрировать дом, не проводя межевание? То есть не устанавливая границы участка?

- Теоретически сейчас, до 1 марта, для регистрации прав на дом нужен только его техплан, межевой план участка не нужен. Но чтобы кадастровый инженер сделал техплан, он должен привязать ваш объект, дом, к каким-то координатам. А как он это правильно сделает, если неизвестны координаты участка — ваша земля непонятно где находится? Поэтому важно, чтобы и участок, и дом имели точные координаты.

- Что делать по новым правилам, если по ходу строительства планы поменяются? Скажем, уведомление было подано на одноэтажный дом, а вдруг появились деньги — и возможность построить два этажа и мансарду?

- Такая ситуация предусмотрена законом. Вы также подаете уведомление - об изменении параметров строительства. И там указываете: что планировалось — и что поменялось.