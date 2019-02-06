2019-02-06T23:21:04+03:00
Телевизор

Появились первые официальные фото восьмого сезона "Игры престолов"

От Матери Драконов до Леди Винтерфелла
Владимир КИРИЛЛОВ
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Союз Джона Сноу и Дейенерис.Союз Джона Сноу и Дейенерис.Фото: кадр из фильма
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Телеканал НВО выложил первые кадры из финала фэнтези-саги "Игра престолов". Почти все фото сделаны в зимних пейзажах, оправдывая слоган "Зима близко". И хоть фанатам не показали ни одного момента ожидаемого главного сражения между Белыми Ходоками и Семью Королевствами, ожидание неминуемой беды прослеживается в глазах каждого персонажа главного сериала современности, оно как будто витает в воздухе.

Беременности до сих пор не видать. Что же случилось с ребенком Серсеи? Фото: кадр из фильма

Беременности до сих пор не видать. Что же случилось с ребенком Серсеи?Фото: кадр из фильма

Есть теория, что Бран - это и есть Король Ночи. Фото: кадр из фильма

Есть теория, что Бран - это и есть Король Ночи.Фото: кадр из фильма

Джон Сноу готовится к главной битве. Выживет ли он? Сядет ли на Железный трон? Фото: кадр из фильма

Джон Сноу готовится к главной битве. Выживет ли он? Сядет ли на Железный трон?Фото: кадр из фильма

Тирион, как всегда, рассудителен. Знает ли он, что ждет его в будущем? Фото: кадр из фильма

Тирион, как всегда, рассудителен. Знает ли он, что ждет его в будущем?Фото: кадр из фильма

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) очень переживал, что его персонажа отправят на тот свет в числе первых. Фото: кадр из фильма

Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) очень переживал, что его персонажа отправят на тот свет в числе первых.Фото: кадр из фильма

В начале финального сезона Бриенна Тарт воссоединяется с Сансой Старк в Винтерфелле Фото: кадр из фильма

В начале финального сезона Бриенна Тарт воссоединяется с Сансой Старк в ВинтерфеллеФото: кадр из фильма

В начале финального сезона Санса Старк воссоединяется со своим двоюродным братом Джоном Сноу в Винтерфелле, а также встречает Дейенерис Таргариен Фото: кадр из фильма

В начале финального сезона Санса Старк воссоединяется со своим двоюродным братом Джоном Сноу в Винтерфелле, а также встречает Дейенерис ТаргариенФото: кадр из фильма

Восьмой, финальный сезон обещает стать самым эпохальным событием в истории сериалостроения. Слухи о масштабе будущих эпизодов, реплики создателей, фото со съемок - все это лишний раз подтверждает, что сага закончится грандиозно.

Шесть будущих эпизодов будут равноценны шести полнометражным фильмам. Каждая из серий обошлась более чем в 15 млн долларов, это в полтора раза больше, чем самая дорогая серия из прошлых сезонов. Битва с Белыми Ходоками станет самой дорогой и масштабной батальной сценой в истории ТВ и превзойдет по накалу "Битву бастардов".

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Восьмой, финальный, сезон сериала стартует 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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