Назвал красавицей. Можно ли верить мужским комплиментам?

Читаю это письмо и, как говорится, «узнаю брата Колю», вернее, сестру. По самооценке.

«Сколько себя помню - очень болезненно реагирую на оценку моей внешности. Может, это от родителей пошло? Они называли меня красавицей, но когда дело доходило до объективного сравнения меня с победительницами конкурсов красоты, например, или известными актрисами, родители поясняли: ну, у тебя нестандартная красота, не такая, как у этих длинноногих пустышек.

Ну да, у меня большой вес, из параметров 90—60—90 присутствует только давление — 90 на 60. Объективно в принципе я не урод. И серой мышью меня не назовёшь (ахаха, серая мышь метр семьдесят).

Но почему-то очень болезненно реагирую, когда какой-нибудь мужчина называет меня красивой. Сразу не хочется с ним общаться, он кажется лицемером. Поэтому до сих пор у меня не было серьезных отношений.

Хотя характер у меня не склочный, корону не вырастила, у меня много подруг, друзей.

Стараюсь развивать в себе харизму, улыбчивость, интерес к жизни. Но от мужчин почему-то получаю предложения только о сексе (это другая проблема, но мне кажется, она связана с первой). Наверное, нужно научиться положительно отвечать себе на вопрос «Красивая ли я?» Но как? Красота - это стройность, большие глаза и т.д.

С уважением,

Алиса, 28 лет».

Алиса, я вам расскажу историю про мою маму, которая меня с детства убеждала в моей фееричной красоте. У меня - алебастровая кожа, ослепительно прямой нос и миндалевидные глаза, которые только подкрасить маленько - и все красные дорожки мои.

И вот однажды - лет пятнадцать мне было - я мамане говорю:

- Наверно, мам, пойду я в актрисы. А то чего красоту зря таскать? Пускай пользу приносит.

И тут маманя прокололась:

- Даш, ты это... осторожно. Ну, кем ты там будешь в кино? Как Раневская? Или Ахеджакова? Не факт, что тебе так сильно повезёт.

- Мааам! Ты чего? Забыла? Я ж богиня. Я буду Орлова, Алфёрова и сестры Вертинские - вместе взятые.

Мама поняла, что проболталась, и попыталась исправить ситуацию:

- Нуу... есть красавицы - куклы, а у тебя - живая, внутренняя красота.

Внутренняя, значит.

В этот момент мне спилили корону - с кровью, как молодые рога алтайскому маралу.

С тех пор я тестировала моих поклонников с пристрастием: «Я красивая, говоришь? А где? В каком месте?»

Если чувак принимался мямлить и бегать глазами - тотчас шел во френд-зону. Или куда подальше.

Немногие, кто выдавал что-то оригинальное, типа «мне нравятся миниатюрные женщины с веснушками и кудрями», оставались на годы.

«Ты красивая» - это такой базар, за который - вполне возможно - придётся очень серьезно отвечать - это я обращаюсь к мальчикам.

Потому что Алисе и всем девочкам я сейчас скажу: не стесняйтесь конкретизировать ситуацию. Человек, который считает вас красивой честно, а не для красного словца, без труда перечислит все, что ему нравится. Осознанность - это вообще признак психологической зрелости.

Дорогие читатели, расскажите на форуме, что вы думаете об идее человеческой привлекательности. И как вы оцениваете себя. И делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями по адресу dariaz@kp.ru .

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.