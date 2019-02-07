Новая смертельная игра подростков - «Подожги друга»

Только отбились, кажется, от «Синих китов», как подростки стали развлекаться, перебегая дорогу прямо перед авто. Следом была игра «Пропади на 24 часа». Предлагалось спрятаться где-то на сутки и посмотреть, как тебя будут искать родители.

Потом пошли и совсем уже идиотские флешмобы. Съесть перед видеокамерой капсулу со стиральным порошком и передать эстафету своему другу, чтобы он повторил этот «подвиг» и отчитался на видео в сети. Или же вдохнуть в нос презерватив, и он, раздуваясь, должен выйти через рот. Естественно, что такой фокус выходил далеко не у всех и доставать контрацептив приходилось в больницах.

Но все эти забавы меркнут перед последним флешмобом. Называется он «Огненный челлендж» (Firechallenge). В России название уже переиначили в «Живой факел» или же «Подожги друга». Случаев таких поджогов - десятки!

«Я ДУМАЛ, ОНИ МОИ ДРУЗЬЯ»

Последняя жуткая история произошла в Москве с 15-летним Тимофеем (имя изменено). Подросток и еще два друга грелись в подъезде многоквартирного дома на улице Берзарина. С собой у них была канистра с бензином. Все трое стояли на учете как токсикоманы . Что произошло потом, сейчас разбирается следствие. Но Тимофей выскочил на улицу весь в огне.

В Москве подростки ради видео подожгли своего друга.

- Я слышала какую-то возню на этаже. Подошла к двери, стала прислушиваться. «Включай мобилу, снимай», - была такая фраза . Потом крик. Я испугалась, пошла звать мужа. А когда мы вышли на площадку, этот подожженный парень уже выбежал. Подъезд был весь в дыму. Я спросила у тех двоих, что случилось. Они сказали, что дым валит из щитка, где счетчики.

А в это время Тимофея тушили рабочие, которые приезжали к дому забирать мусор. Парень получил 98% ожогов тела. Не сгорела у него только макушка. Несколько минут он был еще в сознании, назвал номер телефона отца.

- Он сказал папе: «Я думал, они мои друзья» и отключился, - плачет, вспоминая все это, бабуля очевидица.

А друзья сказали приехавшим полицейским и родителям, что Тим сам виноват - капли бензина были на одежде и от зажигалки он загорелся. При проведении экспертизы выяснилось, что бензином была пропитана вся одежда подростка. Через два дня не приходя в сознание Тимофей умер. Еще через несколько дней один из поджигателей был арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжких телесных повреждений».

Стремление к популярности в сети доходит до абсурда. Школьники уверены, что успеют потушить вспыхнувшую одежду. Но это происходит далеко не всегда. Скриншот записи камеры видеонаблюдения

«ПАРЕНЬ УМЕЕТ ОТЖИГАТЬ»

Кажется, ситуация вполне понятная - хулиганы-наркоманы. Обнюхались и сами не поняли, что натворили . Полицейские сводки это косвенно подтверждают - неблагополучные, стояли на учете.

- Тимофей очень хороший мальчик, - говорит соседка семьи, бабушка-божий одуванчик. - Мама и папа очень приличные люди, непьющие.

- У Тима мама очень хорошая женщина, - рассказала одна из одноклассниц погибшего. - Но начиная с 7-го класса он связался с этими (девушка называет имена парней, бывших с Тимофеем в момент поджога. - Авт.). Они пили, покуривали и нюхали бензин. Мама ходила с Тимом к психологам, пыталась вытащить его из всего этого. На море возила. Но вот как все закончилось. У нас весь класс в шоке.

- Ты думаешь, firechallenge?

- Конечно. Сейчас модно все такое снимать и в YouТube вешать. Думаю, если бы этого К. не арестовали, он бы в интернет вывесил видос.

Детская жестокость поражает. На страничке Тимофея в соцсети куча комментариев, которые появились уже после его смерти. Среди «Покойся с миром, Тим» много и других.

«Когда друзья решили подкурить от тебя сигарету».

«Братишка, нормально так ты танцпол зажег».

«Парень умеет ОТЖИГАТЬ».

«Ты горел, как горели твои сигареты. Долго и ярко».

Облиться бензином или керосином и поджечь себя - это страшное поветрие пришло к нам из США (именно там были сделаны эти фото три года назад). Фото: youtube.com

ХРОНИКА ОГНЕННОГО ФЛЕШМОБА

В конце прошлого года начался вал историй с пострадавшими от игр с огнем. И хотя официально не подтверждают, что это был именно Firechallenge, почерк очевиден.

15 ноября 2018 года, Санкт-Петербург, Калининский район. Четверо подростков собрались на квартире, где не было взрослых. Так называемая вписка. Они якобы забавлялись, играя с водой (так они сами пояснили следователям). 14-летнюю Иру (имя изменено) облили больше всех. Потом чиркнули около нее спичкой. Одежда моментально вспыхнула. Позже один из участников вписки рассказывал следователям: «Я ору: «Спирт!», в этот момент к ней подносят зажигалку».

Обгоревшую девушку «друзья» принесли к больнице и оставили лежать на пороге. Организатор вписки больше переживал, не пострадала ли квартира. Он писал СМС другу: «Мне капец, мы сожгли хату». Ира до сих пор в больнице с тяжелейшими ожогами. Один из участников вечеринки арестован и под следствием.

27 ноября 2018 года, Красноярск. Подросток вспыхнул на катке стадиона «Рассвет». Товарищ пытался сбить пламя огнетушителем. Огнетушитель кончился, а пламя нет. Слава богу, горевший нашел в себе силы скинуть куртку. Все обошлось, и довольные подростки тут же выложили видео в соцсеть с подписями «Вот так хайпанули». Полицейские установили личности подростков, оба хулигана теперь на учете.

Подростка в Красноярске подожгли на катке.Когда стало понятно, что огонь вышел из-под контроля, очевидцы начали пытаться сбить пламя

29 января 2019 года, Волхов, Ленинградская область. Школьники в масках напали на других школьников. Мальчика избили, а на девочке подожгли шапку. Избитый отделался легким испугом и ушибами, а девочка сильными ожогами. Естественно, нападавшими все снималось на видеокамеру. Ими теперь занимается полиция.

КОММЕНТАРИЙ ДЕТСКОГО ПРАВОЗАЩИТНИКА

«Один стоит орет. Другой с огнетушителем в руках в полном ступоре»

- Я уверена, что в школе, да и во всем микрорайоне, где жил и учился этот парень, навсегда забудут про огненный челлендж, - считает член общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Анастасия Ковалева. - Потому что перед глазами такой страшный пример. Многие коллеги боятся рассказывать про плохие примеры, а я считаю наоборот - надо, это как прививка.

- Насколько серьезна угроза от этого челленджа? Я пыталась найти группы в интернете, вроде ничего такого нет.

- Массовости в интернете или отдельных групп нет. И слава богу. Но отдельных случаев очень хватает. Недавно в Туле подростки устроили целую массовую игру и специально для этого большой компанией приехали на берег реки. Выиграть, по их правилам, должен был тот, кто быстрее потушится. Секундомеры у них были, все серьезно. Слава богу, до смертельных случаев не дошло. Есть еще фишка - проверять на прочность жаростойкую одежду. Естественно, на камеру, чтобы ролик снять. Производители заявляют, что, к примеру, куртка из этой ткани водоотталкивающая, - проверяют водой, а эта жаропрочная - значит, поджигают. Причем детям кажется, что все меры безопасности предусмотрены. Ведра с водой, огнетушитель и прочее под рукой. Но сколько мы видели роликов, где один горит, а его друг, который должен был тушить, стоит в полном ступоре от ужаса и ничего не делает. Часто эти самоподжоги тинейджеры делают наслабо.

В прошлом году история была в Красноярском крае. Парень 17-летний расстался с девушкой. Все, и она тоже, говорили про него - слабак. Вот он и решил всем доказать, что не слабак. Налил полную ванну воды, чтобы в нее прыгнуть. Поставил камеру на штативе и, стоя перед ней, поджег себя. Но кофта на нем оказалась синтетическая и вспыхнула как спичка. Весь огонь пошел в лицо, опалил глаза, он ничего не видел. В итоге не смог дойти до ванны. Обгорело очень сильно лицо. Родители парня до сих пор лечат .

- Что делать? Как бороться с этой заразой?

- Разговаривать с детьми. Причем эта советская фраза «Спички детям не игрушки» уже не работает. Надо говорить с ними на их языке. А лучше всего рассказывать и показывать последствия . В США и Англии, откуда пришла к нам эта зараза, запустили античеллендж. Он так и называется «Firechallenge пошел не так» (#firechallengegonewrong). Уверена, и подростки, увидев хоть раз подобное, забудут о такой забаве навсегда.