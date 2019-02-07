2019-02-07T12:35:54+03:00
Звезды

Маша Распутина выдала старое фото в купальнике за новое, чтобы похвастаться идеальной фигурой

Но поклонники быстро раскусили обман
Ольга АНТОНОВА
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По качестве фотографии видно, что она сделана на пленочный фотоаппарат, а потом просто оцифрованаПо качестве фотографии видно, что она сделана на пленочный фотоаппарат, а потом просто оцифрованаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Надо отдать должное Маше Распутиной, она в отличие от большинства других звезд не использует в своем инстаграме многочисленные фотофильтры, чтобы сделать себя моложе или стройнее на кадре. А может быть просто не умеет. Но все-таки простые женские слабости, как, например, представить себя краше или моложе на снимке ей все-таки не чужды. Так, накануне 54-летняя исполнительница хита «Увезите меня в Гималаи» опубликовала в инстаграме фото на пляже, где запечатлена в белом купальнике. И надо отметить, и фигура, и сама звезда выглядят на нем великолепно. Ирина Салтыкова и Алена Свиридова – признанные чемпионки, которые всем своим спортивным видом спорят со старением, такому фото бы позавидовали. Восхитились и поклонники Распутиной, сравнив ее с Афродитой. Другие же начали интересоваться, что же за эликсир молодости нужно пить, чтобы «разменяв шестой десяток выглядеть как девушка?». Ответ нашел у других пользователей тут же в комментариях. Оказалось, что просто снимок сделан лет 15 назад.

По качестве фотографии видно, что она сделана на пленочный фотоаппарат, а потом просто оцифрована. А подпись автора, что хорошо бы погресться на солнышке в зимний период, не более, чем женское кокетство.

"Ну и что тут такого? Захотела Маша похвастаться красивой фигурой, тем более, она и сейчас очень красивая женщина!", - вступились за певицу поклонники. Сама исполнительница никак комментировать эти споры не стала.

Надо отметить, что поклонники подозревают, что Распутина не раз становилась клиенткой клиник пластической хирургии. Мол, за последние 20 лет у певицы полностью изменилось лицо, и без помощи специалистов тут не обошлось. Но сама звезда 90-х отрицает свое обращение к врачам эстетической медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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