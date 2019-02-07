И все это ради хайпа? Джастин Бибер и Хейли Болдуин рассказали, что не занимались сексом до свадьбы

На днях молодожены Джастин Бибер и Хейли Болдуин дали развернутое интервью американскому Vogue, где рассказали, почему решили так быстро после знакомства пожениться и как планируют дальше строить свою семейную жизнь.

Так вот, причиной скороспелой свадьбы стала не только вдруг упавшая на них любовь, но и то, что пара не хотела заниматься сексом до свадьбы. Бибер и Хейли признались, что выросли в верующих семьях, и стараются следовать принципам праведной жизни — как минимум, последние месяцы.

«С помощью воздержания я хотел вновь, с новой силой, посвятить себя Богу. Я чувствовал, что это поможет моей душе. И я верю, что в результате Бог благословил меня на брак с Хейли», — сказал журналисту певец.

Хейли Болдуин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, молодые люди признались, что именно желание поскорее вывести свои отношения на новый уровень подтолкнуло их на такую скорую свадьбу.

Этим заявлением певец, видимо, хотел вызвать приятное удивление у своей армии поклонников, но добился обратного эффекта. Большинство тут же припомнили бывшему возлюбленному Селену Гомес его «праведную жизнь». С 15 лет, как только на звезду обрушилась слава, он начинал свой день с алкогольного коктейля, курил марихуану, также папарацци ловили его на употребление кокаина. Плюс, вождение в пьяном виде и дебоши в ночных клубах.

Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять лет назад певец даже на время переехал в Атланту потому что до этого хорошо наследил в Калабасасе – престижном районе Лос-Анджелеса, где у скандалиста было своё жильё. Жители района не могли дождаться, когда избавятся от этой «головной боли». Им уже надоели постоянные пробки, вызванные свитой Джастина, пьяные выходки их зазвездившегося соседа и его безнаказанность. После ареста Бибера за гонки в пьяном виде и череды сопутствующих скандалов, парень решил съехать. Так что вы говорите о праведной жизни?

Что касается Хейли, то девушка несколько лет работает как преуспевающая модель, в том числе, для съемок нижнего белья, и это тоже мало согласуется с религиозными взглядами.

Певец о своей супруге: "Я верю, что в результате Бог благословил меня на брак с Хейли".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Неужели ради хайпа вы готовы на все? Даже церковь вспомнили?» - осудили молодоженов подписчики их соцсетей.

Надо отметить, что большинство до сих пор не могут поверить в серьезность отношений Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Они считают, что молодые люди поторопились с заключением брака. На момент заключения брака певец и модель встречались всего три месяца. До этого Бибера связывали долгие отношения с певицей Селеной Гомес, которая после разрыва с Джастином впала в глубокую депрессию на которую наложилась серьезная болезнь.