Целлюлит? Кого это волнует: 90-килограммовая модель Эшли Грэм снялась в крошечном бикини

Эшли Грэм – ходячие 90 килограммов красоты: самая известная модель-пышка снялась в новой фотосессии для бренда Swimsuits For All. 31-летняя модель в стиле «plus-size» примерила яркие купальники в стиле 90-х. Снимки получились по-настоящему эффектными и запоминающимися. Съемки проходили на пляже Венис-бич в Лос-Анджелесе: Эшли без стеснения каталась в миниатюрном купальнике на скейте, флиртовала с парнями и демонстрировала на камеру свой целлюлит. Последнее обстоятельство нисколько не волновало звезду обложек: за свои складочки и ямочки пышечка получает солидные гонорары.

Эшли Грэм снялась в крошечном бикини в стиле 90-х.Фото: EAST NEWS

Купальники в стиле 90-х с высоко вырезанными трусиками – последний тренд пляжной моды. До сих пор считалось, что носить их могут только девушки с безупречными фигурами. Эшли легко это опровергает – пусть ее фигура небезупречна, зато она выглядит естественно и сексуально. Ведь в 90-е, до наступления эпохи популярности андрогинных манекенщиц, ценились девушки с формами.

Съемки проходили на пляже Венис-бич в Лос-Анджелесе.Фото: EAST NEWS

30-летняя американка вошла в десятку самых богатых манекенщиц по версии Forbes, заработав в 2017 году 5,5 миллиона долларов. Секрет ее успеха – аппетитные 91-86-119 см при росте в 175 сантиметров. Эшли одна из самых популярных моделей планеты, она принимает участие во многих Неделях моды, покоряя подиумы от Парижа до Нью-Йорка.

Поклонники в Инстаграме признаются Эшли в любви и зовут ее замуж. И напрасно – сердце прекрасной толстушки давно занято. Еще в 2010 году она вышла замуж за видеооператора Джастина Эрвина, с которым познакомилась за год до свадьбы в церкви.

Купальники в стиле 90-х с высоко вырезанными трусиками – последний тренд пляжной моды.Фото: EAST NEWS

Хотя Эшли и уверяет во всех интервью, что обожает каждую складочку жира на своем теле и каждую целлюлитную ямочку, даже на нее иногда накатывают приступы неуверенности в себе.

- Бывают дни, когда я чувствую себя жирной, - рассказала манекенщица в недавнем интервью. – Я не уверена, что когда-нибудь наступит момент, когда каждая женщина в мире проснется и почувствует себя на миллион долларов. Но я очень хочу помочь женщинам поверить, что он обязательно наступит. Иногда это так легко – просто сказать себе, что ты прекрасна.

До сих пор считалось, что носить их могут только девушки с безупречными фигурами. Эшли легко это опровергает.Фото: EAST NEWS

При этом Эшли говорит, что ведет исключительно здоровый образ жизни: она не ест ничего лишнего и занимается спортом. Под запретом у нее фаст-фуд, газировка и сладости типа мороженого. Модель-пышка питается салатами, курицей, рыбой и фруктами – все очень полезное. И все равно не худеет!