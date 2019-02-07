"Прощай, немытая Россия": Актер Алексей Панин намекнул на эмиграцию в США

Российский актер Алексей Панин планирует эмигрировать в США. Два дня назад он опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой запечатлены загранпаспорт и американская виза. Фото он подписал так: "Билет в один конец", добавив отрывок из стихотворения "Прощай, немытая Россия":

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ."

Пост Панина вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальной сети. Некоторые подписчики искренне порадовались за актера, другие позлорадствовали, что в США Алексея никто не ждет. Другой пользователей соцсети и вовсе принял фотографию за шутку, указав, что виза является просроченной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва. Из-за нетрезвого пассажира лайнер вернулся в аэропорт вылета, где полиция сняла актера с рейса.

В 2013 году актер устроил громкий скандал в Приамурье. Панин бегал голым по гостинице и громил местные кафе. Скандальный гость по традиции хамил, бил посуду и гостил в «дежурке».

А в начале прошлого года стало известно, что российский актер задолжал ГИБДД более миллиона рублей. В ответ на обвинения, выдвинутые в его адрес, он выложил видео в своем Инстаграме, где он мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту.

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