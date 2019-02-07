2019-02-07T11:34:03+03:00
Звезды

"Прощай, немытая Россия": Актер Алексей Панин намекнул на эмиграцию в США

Мужчина выложил фото загранпаспорта и американской визы в социальную сеть
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments39
Пост Панина вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальной сетиПост Панина вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальной сетиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Российский актер Алексей Панин планирует эмигрировать в США. Два дня назад он опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой запечатлены загранпаспорт и американская виза. Фото он подписал так: "Билет в один конец", добавив отрывок из стихотворения "Прощай, немытая Россия":

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ."

Пост Панина вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальной сети. Некоторые подписчики искренне порадовались за актера, другие позлорадствовали, что в США Алексея никто не ждет. Другой пользователей соцсети и вовсе принял фотографию за шутку, указав, что виза является просроченной.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года Алексей Панин устроил дебош на борту самолета СимферопольМосква. Из-за нетрезвого пассажира лайнер вернулся в аэропорт вылета, где полиция сняла актера с рейса.

В 2013 году актер устроил громкий скандал в Приамурье. Панин бегал голым по гостинице и громил местные кафе. Скандальный гость по традиции хамил, бил посуду и гостил в «дежурке».

А в начале прошлого года стало известно, что российский актер задолжал ГИБДД более миллиона рублей. В ответ на обвинения, выдвинутые в его адрес, он выложил видео в своем Инстаграме, где он мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Панин: В джазе только демоны

В первый и последний раз я видел живого Алексея Панина 14 лет назад в «Солдатиках». Это был спектакль «Табакерки», далеко не самый громкий. И единственное, что я помню из всей постановки, - энергию, с которой Панин вылетел на сцену, то, как он мгновенно приковал к себе внимание зала и не отпускал его до конца (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алексей Панин о своих романах: «Марине Александровой я до сих пор должен денег, а Катя Шпица меня отогрела!»

В личной жизни знаменитого баламута и хулигана Алексея Панина тоже порой штормит. Три года назад от актера ушла жена. Но он до сих пор считает Людмилу Григорьеву своей второй половиной (подробности)

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Панин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис микрокредитов
Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках
Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил
США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на Украине
В России впервые за 11 лет выросли продажи пива
Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона
Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
Следственный комитет РФ завел дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователя
Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации киноакадемии BAFTA из-за скандала о домогательствах
Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей
Предпенсионерам предложат тесты по профориентации
В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информации
У берегов Индонезии произошло землетрясения магнитудой 5,7
Столтенберг: НАТО будет работать над тем, чтобы сохранить ДРСМД
Потребители стали предпочитать расплачиваться телефоном, а не «пластиком»
Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД
Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала
Помпео: США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в этой стране
В Швеции решили, что Россия «готовится к большой войне»
В Мехико от свиного гриппа за четыре месяца скончались 20 человек