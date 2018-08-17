Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва
Актер Алексей Панин, более известный своими выходками, чем работами в кино, снова оказался в центре скандала. В этот раз он устроил дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву.
По рассказам очевидцев, пьяный Панин разгуливал по салону и «не слушался стюардов». Один из пассажиров, которым «повезло» лететь одним рейсом со звездой отечественного кинематографа, выложил в своем Instagram фото и видео.
На кадрах, опубликованных пользователем admin.anshlak, видно, как сначала бортпроводники, а потом и полицейские пытаются утихомирить актера и успокоить возмущенных пассажиров.
«Из-за него самолет вернули в аэропорт Симферополя, вызвали полицию, снимут его с рейса», - пишет свидетель этих событий.
В итоге правоохранители вывели Панина из салона.
Напомним, с начала июня этого года российские авиакомпании получили право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке.
Как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Панин «прославился» не только скандалами в ресторанах и гостиницах. Актер задолжал столичному ГИБДД более миллиона рублей неоплаченных штрафов, но все равно продолжает нарушать букву закона. В начале этого года он выложил в своем Инстаграме видео, где мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту.
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