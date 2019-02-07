2019-02-07T12:10:24+03:00
Звезды

«Хотите долго жить? Надо меньше жрать!» : Пугачева объяснила, почему так феноменально похудела

В кожаной юбке и чулках Примадонна появилась на премьере фильма «Пилигрим»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Максим выбрал для выхода в свет беспроигрышный черный цвет. А Алла Борисовна надела провокационный нарядМаксим выбрал для выхода в свет беспроигрышный черный цвет. А Алла Борисовна надела провокационный нарядФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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В киноцентре «Октябрь» отгремела премьера триллера «Пилигрим». Картину первым зрителям представили исполнители главных ролей: Игорь Петренко, Елена Север и режиссер Александр Баршак, продюсер Татьяна Стацман.

На красной дорожке появилась и звездная пара – 69-летняя Алла Пугачева и 42-летний Максим Галкин.

Максим выбрал для выхода в свет беспроигрышный черный цвет и элегантное серое пальто. А Алла Борисовна надела провокационный наряд: кожаную юбку-солнце, черные чулки и рокерскую кепку.

После премьеры Пугачева призналась телеведущему Вадиму Вернику, что ей приходится соблюдать строгую диету, хотя держать себя в форме не так уж и просто.

- Хочется кушать, а нельзя. Мешает то, что концерт на носу. Еще у меня сахарный диабет. Старость. Надо жить дольше. А значит, надо меньше жрать! - объяснила Вадиму Вернику певица.

На красной дорожке появилась и звездная пара – 69-летняя Алла Пугачева и 42-летний Максим Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

На красной дорожке появилась и звездная пара – 69-летняя Алла Пугачева и 42-летний Максим ГалкинФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

В жизни Миры всё замечательно: она — владелица модной галереи, дома ждёт любящий муж. Но однажды на берегу моря находят мужчину с амнезией, который помнит её имя. Никто не знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но он знает о ней то, что может знать только очень близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его не видела. Благополучный мир Миры начинает разрушаться, когда выясняется, что неизвестный провёл несколько лет на Ближнем Востоке и за ним идёт настоящая охота

ИСТОЧНИК KP.RU

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