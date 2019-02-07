2019-02-07T13:05:32+03:00
Политика

Полковник ГРУ Владимир Квачков выходит на свободу

Адвокат сообщил, что 70-летний военный больше не собирается заниматься политической деятельностью
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Статью, по которой отбывал срок Квачков декриминализировали, и суды стали пересматривать подобные делаСтатью, по которой отбывал срок Квачков декриминализировали, и суды стали пересматривать подобные делаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из мордовской колонии будет освобожден 70-летний Владимир Квачков. Как стало известно "Комсомолке", полковник Главного разведывательного управления Генштаба России больше не собирается заниматься политической деятельностью. Он просто хочет домой, увидеть свою семью.

"Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания в связи с декриминализацией 282-й статьи об экстремизме. Его могут выпустить из колонии через 10 дней, когда решение суда вступит в силу", - сообщили "КП" во ФСИН России.

Об освобождении Квачкова подробнее рассказал "КП" адвокат Андрей Виканов:

- Суд удовлетворил мое ходатайство, освободил от отбывания наказания Владимира Васильевича по приговору Приволжского окружного военного суда от 18 августа 2017 года. Постановление вступает в силу через 10 дней, но так как последний приходится на воскресение, у прокуратуры появляется еще один день на обжалование - 18 февраля (понедельник). Соответственно, постановление суда может вступить в силу во вторник. 19 февраля. По закону с 09.00 до 13.00 его должны отпустить из колонии №5. По первому приговору он должен был выйти из колонии 23 декабря 2018 года, а по последнему приговору 17 августа 2019 года.

- Как он себя чувствует?

- Чувствует себя в соответствии с его возрастом. Заниматься политической деятельностью больше не собирается. Он понимает, что в его возрасте это чревато серьезными последствиями.

- Какие-то пожелания он высказывает?

- Хочет увидеть семью. Не уверен, что он будет проводить какую-то пресс-конференцию. Точно могу сказать, что встречать его собирается уже от 200 до 500 человек.

Напомним, впервые Владимира Квачкова арестовали в марте 2005 года. Его обвинили в подготовке покушения на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Он отсидел три года, после чего был полностью оправдан. Но в 2010 году Квачков был снова задержан, а в 2013 году суд приговорил полковника уже к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. В том же году этот срок скостили до 8 лет. Но в августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам лишения свободы за "возбуждении ненависти либо вражды" из-за его видеообращения из колонии. Ему тогда добавили к сроку еще два года.

В декабре Президент Владимир Путин подписал закон, по которому уголовное наказание за экстремизм заменяется на административное. Статью, по которой отбывал срок Квачков декриминализировали, и суды стали пересматривать подобные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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