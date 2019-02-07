2019-02-07T13:35:04+03:00
Происшествия

Несносный дед из Саратова: Пожилой человек прокалывает колеса за неправильную парковку

Если бы Мстителей снимали в России, то они, наверняка, выглядели бы как пенсионер из Саратова. Ну или «Лига справедливости» - кому что ближе [видео]
Евгений БЕКИШБЕКОВ
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Теперь дедушке грозит штраф и административная ответственность за порчу имуществаТеперь дедушке грозит штраф и административная ответственность за порчу имущества
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Сразу несколько жильцов многоэтажки по улице Куприянова обратились в полицию. Повод нерадостный – им прокололи колеса, когда автомобили тихо и мирно стояли прямо у подъезда. Стали разбираться, выяснили, что на подъездах установлены камеры видеонаблюдения программы «Безопасный дом», и задача из «висяка» превратилась в легкое расследование.

Дедушка мстит водителям за неправильную парковку.

У полиции изначально была версия о защитнике околоподъездного пространства. Ну это те самые люди, которые тысячу раз делают замечание слишком наглым водителям, которые преграждают путь домой своими авто.

Ну а записи с камер лишь подтвердили версию. На видео из подъезда выходит дедушка с дубинкой и чем-то острым в руках. Несколько раз ночной мститель осматривается, а потом методично дырявит колеса припаркованному внедорожнику. Ну а потом уходит в ночь. Ну то есть в подъезд.

Теперь дедушке грозит штраф и административная ответственность за порчу имущества. Но мы всей редакцией уверены, что пенсионер навел шороху во дворе, и теперь никто не оставит свое авто там, где парковки не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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