Несносный дед из Саратова: Пожилой человек прокалывает колеса за неправильную парковку

Сразу несколько жильцов многоэтажки по улице Куприянова обратились в полицию. Повод нерадостный – им прокололи колеса, когда автомобили тихо и мирно стояли прямо у подъезда. Стали разбираться, выяснили, что на подъездах установлены камеры видеонаблюдения программы «Безопасный дом», и задача из «висяка» превратилась в легкое расследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690565" frameborder="0"></iframe> Дедушка мстит водителям за неправильную парковку.

У полиции изначально была версия о защитнике околоподъездного пространства. Ну это те самые люди, которые тысячу раз делают замечание слишком наглым водителям, которые преграждают путь домой своими авто.

Ну а записи с камер лишь подтвердили версию. На видео из подъезда выходит дедушка с дубинкой и чем-то острым в руках. Несколько раз ночной мститель осматривается, а потом методично дырявит колеса припаркованному внедорожнику. Ну а потом уходит в ночь. Ну то есть в подъезд.

Теперь дедушке грозит штраф и административная ответственность за порчу имущества. Но мы всей редакцией уверены, что пенсионер навел шороху во дворе, и теперь никто не оставит свое авто там, где парковки не предусмотрено.