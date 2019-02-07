Япония отказалась от термина «незаконная оккупация Курил»

На фоне призывов главы МИД РФ Сергея Лаврова к Японии признать суверенитет России над Южными Курилами там мягчеет риторика. На общенациональном съезде в Токио за возвращение «северных территорий», который прошел с участием премьер-министра Синдзо Абэ, не прозвучал традиционный термин «незаконная оккупация». И якобы впервые. Акцент на этом сделало японское информагентство Kyodo.

- Будем продолжать переговоры с тем, чтобы народы Японии и России укрепляли отношения доверия и дружбы, совместно усиленно работали над поиском взаимоприемлемых решений, урегулировали территориальный вопрос и заключили мирный договор, - заявил японский премьер, добавив, что пригласил Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» в Осаке в июне этого года.

Вместе с тем Абэ снова назвал острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан японскими, которые он попытается вернуть при переговорах с российским руководством.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктор КУЗЬМИНКОВ, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН:

«Это только слова - сама позиция не меняется ни на миллиграмм»

- На самом деле это происходит уже не впервые. С 2012 года японцы говорят, что Курилы заняты без юридических на то оснований, но все это только слова. Сама позиция не изменилась ни на миллиграмм - только форма. Конечно, они смягчают риторику и не случайно, ведь стороны ведут переговоры. Но пусть сначала признают, что острова находятся под нашим суверенитетом на законных основаниях, и тогда уже можно будет о чем-то говорить.