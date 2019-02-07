Красавица-врач сборной России трагически погибла в 35 лет

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла на 36-м году жизни. В настоящий момент причины и обстоятельства ее гибели не разглашаются.

О смерти Евгении Ивановой сообщила пресс-служба Федерации стрелкового спорта России. Врач работала со стрелками отечественной сборной более трех лет.

Представители Стрелкового союза отметили, что за это время она успела стать неотъемлемой частью коллектива. Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов.

"Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Стрелкового союза России.

О Евгении Ивановой известно крайне мало. 8 ноября 2018 года она отметила 35-летие. С юбилеем ее поздравляли не только близкие и родные, но и коллеги. "Сегодня у прекрасного врача сборной команды России по пулевой стрельбе Евгении Ивановой юбилей! Давайте все вместе поздравим Женю и пожелаем ей всего самого прекрасного!", - сообщал Стрелковый союз России.